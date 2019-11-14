Путин ответил, когда решатся вопросы по газу для Беларуси

Переговоры о цене газа для Беларуси, по расчетам Путина, должны завершиться до конца 2019 года.

Об этом президент РФ заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

«Переговоры с Беларусью идут по плану. Надеюсь, до конца года мы это отрегулируем», - цитирует ТАСС Владимира Путина.

Напомним, в 2018 году Беларусь импортировала из России 20,33 миллиарда кубометров природного газа. Ожидается, что по итогам 2019 года Беларусь получит также около 20 миллиардов кубометров российского газа. Цена на российский газ для нашей страны в этом году составляет $127 за 1000 кубометров.

Контракт по поставкам газа истекает в 2019 году.

Напомним, 13 ноября премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил журналистам, что документы по поставкам нефти и газа из России пока согласованы, но вопросы можно решить.

«По ряду карт есть неурегулированные позиции, в том числе и по нефти, газу, энергетике. Но там нет нерешаемых вопросов», - сказал он.

По словам Румаса, готовится 31 дорожная карта, и около половины карт согласованы и готовы к подписанию. Неурегулированные вопросы будут обсуждаться 19 ноября на заседании союзного Совета министров.

В 2018 году Белоруссия импортировала из РФ 20,33 млрд куб. м природного газа. В 2019 году ожидается потребление российского газа на уровне также около 20 млрд куб. м. При этом цена на газ для Белоруссии составляет в этом году $127 за 1 тыс. куб. м.