Определён новый порядок списания имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь

Источник материала: Полесская правда



Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 ноября 2019 г. № 764 утверждено Положение о порядке списания имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь, которым с целью сокращения сроков и упрощения процедуры оптимизируется порядок принятия решений по списанию имущества и их согласования.

Списание имущества – его выбытие из хозяйственного ведения, оперативного управления государственного органа и организации, в том числе республиканского юридического лица, а также из владения негосударственного юридического лица, которому имущество передано в безвозмездное пользование, на основании принятого в соответствии с Положением решения.

Действие Положения не распространяется на списание имущества:

учет которого ведется в натуральных показателях;

в процессе экономической несостоятельности (банкротства);

относящегося к государственному жилищному фонду;

переданного в пользование официальному представителю республиканского органа государственного управления в дипломатическом представительстве и консульском учреждении Республики Беларусь;

в случае изъятия земельного участка для государственных нужд и сноса расположенных на нем объектов недвижимого имущества;

в случаях, установленных Президентом Республики Беларусь.

Имущество может быть списано:

если оно не соответствует обязательным для соблюдения техническим нормативным правовым актам;

если начисленная на него амортизация составляет 100 процентов или истек нормативный срок службы;

в случае его утраты (гибели), в том числе в связи с чрезвычайными обстоятельствами (пожар, авария, стихийное бедствие, дорожно-транспортное происшествие и другое);

если оно не было продано на аукционе с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, в связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся или единственный участник отказался от приобретения предмета аукциона по указанной начальной цене, увеличенной на 5 процентов;

если оно подлежит сносу (демонтажу) в установленном порядке в связи со строительством новых объектов или проведением работ по модернизации (реконструкции);

в иных случаях, в том числе в связи с его физическим износом.

Списание имущества в зависимости от вышеуказанных случаев осуществляется по решению: государственных органов и организаций, республиканских юридических лиц в отношении имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения или оперативного управления; дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь по согласованию с Министерством иностранных дел в отношении имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления; негосударственных юридических лиц в отношении имущества, переданного им в безвозмездное пользование с уведомлением ссудодателя о принятом решении, а в случаях, устанавливаемых ссудодателями, – по согласованию с ссудодателями и др.

Документом также предоставляется право в установленных случаях самостоятельно принимать решение о его списании: в частности, по решению государственных органов и организаций, согласованному с Государственным комитетом по имуществу, списание отдельных видов имущества осуществляется без согласования с данным комитетом.

Для подготовки решений о списании имущества создается постоянно действующая комиссия, которая будет проводить осмотр и определение фактического состояния предлагаемого к списанию имущества по месту его нахождения; рассматривать документы, содержащие необходимые для подготовки акта о списании имущества сведения об этом имуществе (первичные учетные документы, техническую документацию и др.); определять основания и подготавливать предложения для принятия решения о списании имущества; составлять акт о списании имущества по форме, установленной Министерством финансов, и др.