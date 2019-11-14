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Определён новый порядок списания имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь
15.11.2019 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Списание имущества – его выбытие из хозяйственного ведения, оперативного управления государственного органа и организации, в том числе республиканского юридического лица, а также из владения негосударственного юридического лица, которому имущество передано в безвозмездное пользование, на основании принятого в соответствии с Положением решения.
Действие Положения не распространяется на списание имущества:
Имущество может быть списано:
Списание имущества в зависимости от вышеуказанных случаев осуществляется по решению: государственных органов и организаций, республиканских юридических лиц в отношении имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения или оперативного управления; дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь по согласованию с Министерством иностранных дел в отношении имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления; негосударственных юридических лиц в отношении имущества, переданного им в безвозмездное пользование с уведомлением ссудодателя о принятом решении, а в случаях, устанавливаемых ссудодателями, – по согласованию с ссудодателями и др.
Документом также предоставляется право в установленных случаях самостоятельно принимать решение о его списании: в частности, по решению государственных органов и организаций, согласованному с Государственным комитетом по имуществу, списание отдельных видов имущества осуществляется без согласования с данным комитетом.
Для подготовки решений о списании имущества создается постоянно действующая комиссия, которая будет проводить осмотр и определение фактического состояния предлагаемого к списанию имущества по месту его нахождения; рассматривать документы, содержащие необходимые для подготовки акта о списании имущества сведения об этом имуществе (первичные учетные документы, техническую документацию и др.); определять основания и подготавливать предложения для принятия решения о списании имущества; составлять акт о списании имущества по форме, установленной Министерством финансов, и др.
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