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19 ноября в Пинске пройдёт региональный профильный бизнес-форум (программа)
15.11.2019 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Форум состоится 19 ноября в актовом зале Пинского городского исполнительного комитета (ул. Днепровской флотилии, 21, 1 этаж, здание горисполкома), начало в 10.00.
Участники форума получат уникальную возможность задать экспертам вопросы по конкретным темам развития бизнеса в регионе, разобрать на примерах реальные ситуации, которые связаны с работой предприятий и налогообложением.
К бесплатному участию в форуме приглашаются собственники бизнеса, руководители и финансовые директора компаний.
Для участия в семинаре необходимо предварительно зарегистрироваться в ЦБУ №102 ОАО «Белгазпромбанк» по адресу: г. Пинск, ул. Советская, 20, или по телефонам: +375(165)31-72-07,+375(44)558-17-28, +375(165)31-72-50, +375(165)32-46-01, +375(29)644-34-92, +375(29)135-40-22.
Программа семинара «Простые ответы на сложные вопросы»:
09.30 – 10.00 – Регистрация участников.
10.00 – 10.25 – Приветствие участников: первый заместитель председателя Пинского горисполкома М.Н. Самолазов, директор Брестской областной дирекции ОАО «Белгазпромбанк» Н.М. Арцименя, начальник управления предпринимательства комитета экономики Брестского облисполкома А.С. Малыха.
10.25 – 11.10 – ОАО «Белгазпромбанк»:
11.10 – 11.40 – «Отдельные аспекты налогообложения субъектов малого бизнеса» (начальник управления информационно-разъяснительной работы ИМНС по Брестской области О.А. Кравчук).
11.40 – 12.00 – Кофе-пауза
12.00 – 12.30 – ЗАО «Брестский научно-технологический парк»:
12.30 – 12.45 – ООО «АккаунтПинск», «Центр поддержки предпринимательства» (директор И.А. Бохон).
12.45 – 13.00 – ООО «Технопарк «Полесье», «Центр поддержки предпринимательства» (директор А.В. Козырь).
13.00 – Подведение итогов. Закрытие мероприятия.
По информации
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> В рамках всемирной недели предпринимательства, Пинский городской исполнительный комитет приглашает принять участие в региональном профильном бизнес-форуме...
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