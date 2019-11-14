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19 ноября в Пинске пройдёт региональный профильный бизнес-форум (программа)

15.11.2019 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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19 ноября в Пинске пройдёт региональный профильный бизнес-форум (программа)
В рамках всемирной недели предпринимательства, Пинский городской исполнительный комитет приглашает принять участие в региональном профильном бизнес-форуме «Простые ответы на сложные вопросы», который проводится при поддержке Управления предпринимательства Брестского областного исполнительного комитета и ОАО «Белгазпромбанк» с участием ведущих специалистов по вопросам развития бизнеса в регионах и по налогообложению.

Форум состоится 19 ноября в актовом зале Пинского городского исполнительного комитета (ул. Днепровской флотилии, 21, 1 этаж, здание горисполкома), начало в 10.00.

Участники форума получат уникальную возможность задать экспертам вопросы по конкретным темам развития бизнеса в регионе, разобрать на примерах реальные ситуации, которые связаны с работой предприятий и налогообложением.

К бесплатному участию в форуме приглашаются собственники бизнеса, руководители и финансовые директора компаний.

Для участия в семинаре необходимо предварительно зарегистрироваться в ЦБУ №102 ОАО «Белгазпромбанк» по адресу: г. Пинск, ул. Советская, 20, или по телефонам: +375(165)31-72-07,+375(44)558-17-28, +375(165)31-72-50, +375(165)32-46-01, +375(29)644-34-92, +375(29)135-40-22.

Программа семинара «Простые ответы на сложные вопросы»:

09.30 – 10.00 – Регистрация участников.

10.00 – 10.25 – Приветствие участников: первый заместитель председателя Пинского горисполкома М.Н. Самолазов, директор Брестской областной дирекции ОАО «Белгазпромбанк» Н.М. Арцименя, начальник управления предпринимательства комитета экономики Брестского облисполкома А.С. Малыха.

10.25 – 11.10 – ОАО «Белгазпромбанк»:

  • «Тенденции развития кредитных продуктов для финансирования МСБ» (начальник отдела корпоративного кредитования Л.А. Гречко, г. Брест);
  • «Новые инструменты и возможности увеличения эффективности от размещения свободных денежных средств» (начальник отдела корпоративного бизнеса В.Г. Карпук, г.Брест);

11.10 – 11.40 – «Отдельные аспекты налогообложения субъектов малого бизнеса» (начальник управления информационно-разъяснительной работы ИМНС по Брестской области О.А. Кравчук).

11.40 – 12.00 – Кофе-пауза

12.00 – 12.30 – ЗАО «Брестский научно-технологический парк»:

  • «Помощь БНТП в развитии предприятий региона» (заместитель директора А.В. Сытько).

12.30 – 12.45 – ООО «АккаунтПинск», «Центр поддержки предпринимательства» (директор И.А. Бохон).

12.45 – 13.00 – ООО «Технопарк «Полесье», «Центр поддержки предпринимательства» (директор А.В. Козырь).

13.00 – Подведение итогов. Закрытие мероприятия.

По информации официального сайта Пинского горисполкома

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19 ноября в Пинске пройдёт региональный профильный бизнес-форум (программа) 19 ноября в Пинске пройдёт региональный профильный бизнес-форум (программа) 19 ноября в Пинске пройдёт региональный профильный бизнес-форум (программа) 19 ноября в Пинске пройдёт региональный профильный бизнес-форум (программа) 19 ноября в Пинске пройдёт региональный профильный бизнес-форум (программа) 19 ноября в Пинске пройдёт региональный профильный бизнес-форум (программа)

 
Теги: Брест
 
 
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