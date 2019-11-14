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Наблюдатели: Досрочное голосование на выборах превратилось в систему фальсификаций

15.11.2019 15:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Досрочное голосование на выборах в Беларуси, к сожалению, превратилось в систему фальсификаций, констатировал на онлайн-брифинге 15 ноября национальный координатор кампании наблюдения «Право выбора» Александр Силков.


Он напомнил, что представители кампании осуществляют тотальное наблюдение на всех участках девяти округов во всех областных центрах, Минске и Бобруйске (Брестский-Восточный № 3, Витебский-Чкаловский № 18, Гомельский-Центральный № 33, Гродненский-Центральный № 51, Бобруйский-Ленинский № 78, Могилевский-Ленинский № 84, Могилевский-Центральный № 85, в Минске — Пушкинский № 103 и Коласовский № 106).

Присутствие на избирательных участках независимых наблюдателей, по его словам, в определенной степени влияет на снижение количества нарушений во время процедуры голосования. Например, в могилевском округе № 84 по итогам трех дней голосования наблюдатели зафиксировали явку 7,8%, комиссии — 10,9%. При этом, по официальным данным, в остальных трех округах Могилева, где не ведется независимое наблюдение, явка составила около 20%, обратил внимание Силков.

Силков подчеркнул, что «Право выбора» не выступает против того, чтобы граждане могли проголосовать заблаговременно, однако предлагает предоставить каждому кандидату в депутаты право иметь своего представителя в участковой комиссии.

— Тогда нам не нужно закрывать наблюдением все участки, — констатировал национальный координатор кампании.

За три дня досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей наблюдатели кампании «Право выбора» зафиксировали 238 нарушений избирательного законодательства, подано 148 жалоб по фактам этих нарушений.

— Если говорить о типах этих нарушений, то продолжает превалировать ненадлежащее обеспечение сохранности урн для досрочного голосования, а также несоответствие количества тех, кто проголосовал, в протоколах комиссий с данными наблюдателей. Также есть факты лишения наблюдателей аккредитации — пять уже ее лишены, факты отказа комиссии в предоставлении наблюдателям информации — таких случаев 16, факты ряда других нарушений, — сказал заместитель председателя Партии БНФ пресс-секретарь кампании Алексей Янукевич.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Если говорить о типах этих нарушений, то, по словам наблюдателей, продолжает превалировать ненадлежащее обеспечение сохранности урн для досрочного голосования, а...
 
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