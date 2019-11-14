Первокурсница, которая опубликовала видео о загон на голосование: «Одногруппники начали меня травить»

Источник материала: Tut.by

В пятницу 15 ноября у главного корпуса БГЭУ состоялась акция против принуждении к досрочному голосованию студентов . Акция прошла в рамках пикета кандидата в депутаты Михаила Воронцова. Кроме него участвовали еще около семи человек, в том числе студенты БГЭУ. Все они активисты «Молодежного блока».





Как рассказал «Радыё Свабода» кандидат, митинг был направлен, в том числе, против загона студентов на досрочное голосование.

— Сюда мы пришли потому, что в интернет попало видео с загоном студентов. Хотим поддержать девушку, которая выложила ролик, — рассказал Воронцов.

Ролик сняла на свой мобильный телефон и прислала «Свободе» первокурсница Алина Шмигель. Она также пришла на пикет и рассказала, зачем снимала видео.





— Наша куратор позвала нас на кураторские часы, — рассказывает Алина. — Когда я услышала, что она вызывает 18-летних девушек, то стало понятно, что она собирается нам рассказывать, и решила снимать видео. Зачем я это сделала, решила опубликовать видео? Я хотела показать, что преподаватель в самом деле не виновата, не она это придумала. Она нам сказала — сделайте это (проголосуйте досрочно. — РС), чтобы меня потом не дергали. Кто ее должен дергать, кому это надо? Когда вы дозвонились до Лаптенка (директор института Александр Лаптенок.- РС), он сказал, что никаких распоряжений не было. Почему так происходит, почему никто не контролирует такие вещи? Это ужасно, что такое происходит в государстве. Давят не только на студентов, на преподавателей также давят сверху.

Несмотря на то, что СМИ не называли имя автора видео, Алину «вычислили» почти сразу.

— Одногруппники называют меня сейчас «крысой», — говорит она. — Какая же я крыса? Я же выполнила свой гражданский долг, в отличие от них. Обозлились на меня. Говорят, что если у них из-за меня возникнут проблемы, то проблемы буду иметь и я. Говорят, что я подставила человека. Я согласна, что это хорошая преподавательница, она много для группы делает. На нее давят, и это ужасно. Я только это хотела сказать. Я возмущена тем, что так происходит. Не хочу, чтобы кого-то увольняли из университета сейчас. Дело не в преподавателях, дело в системе.