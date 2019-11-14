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Жириновский предложил Лукашенко «стать Богданом Хмельницким» и «воссоединить Русь и Беларусь»

15.11.2019 17:35 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский считает, что Лукашенко в силу возраста уже трудно руководить страной. Об этом российский политик написал в своем Telegram-канале.


Фото: Reuters

«Лукашенко с каждым годом тяжелее руководить Белоруссией. Он уже старейший руководитель в Европе — почти 25 лет у власти. И на Западе его не принимают, и на Востоке не все получается: он хочет, чтобы русский рынок для Белоруссии был как свой собственный, цены те же, но при этом Минск будет вести независимую внешнюю политику. Как так может быть?» — пишет Жириновский.

Он предлагает белорусскому президенту «стать современным белорусским Богданом Хмельницким и наконец воссоединить Русь и Беларусь».

Стоит отметить, что Жириновский уже не первый раз поднимает эту тему. Ранее он предлагал внести в российскую конституцию поправки, согласно которым другие государства могли бы входить в состав РФ лишь по решению их парламента. Он также высказывал уверенность, что большинство белорусов выступают за вхождение страны в состав России.

 
Теги: Минск
 
 
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«Лукашенко с каждым годом тяжелее руководить Белоруссией. Он уже старейший руководитель в Европе - почти 25 лет у власти. И на Западе его не принимают, и на Востоке не...
 
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