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В центре Минска кандидаты в депутаты от оппозиции провели «Встречу свободных людей»
15.11.2019 20:43 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В центре Минска вечером 15 ноября прошла акция «Встреча свободных людей». Она была анонсирована кампанией «Европейская Беларусь» в рамках агитационных пикетов оппозиционных кандидатов в депутаты.
Как
Там количество участников увеличилось до 200 человек,
О задержаниях на акции не сообщается. Известно, что перед ее проведением были
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Она была анонсирована кампанией «Европейская Беларусь» в рамках агитационных пикетов оппозиционных кандидатов в депутаты.
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