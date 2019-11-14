В центре Минска кандидаты в депутаты от оппозиции провели «Встречу свободных людей»

Источник материала: Tut.by

В центре Минска вечером 15 ноября прошла акция «Встреча свободных людей». Она была анонсирована кампанией «Европейская Беларусь» в рамках агитационных пикетов оппозиционных кандидатов в депутаты.



Фото: «Радыё Свабода»

Как сообщает БелаПАН , к началу акции — 18 часам на Октябрьской площади собрались около 60 человек. Однако оказалось, что большая часть площади была перекрыта, там меняли плитку. Громко работали перфораторы. Тогда активисты приняли решение перейти на расположенную неподалеку площадь Свободы.













Там количество участников увеличилось до 200 человек, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на #ControlBY .



Фото: «Радыё Свабода»

О задержаниях на акции не сообщается. Известно, что перед ее проведением были задержаны активисты «Европейской Беларуси» Ольга Николайчик, Максим Винярский и Евгений Афнагель. Также задержали активистку Анастасию Гусеву.