«Люди боятся и не верят в свои силы». В Гомеле прошел пикет с участием независимых кандидатов

Источник материала: Tut.by

В пятницу в Гомеле на площадке у гипермаркета «Евроопт» по улице Хатаевича состоялся объединенный пикет независимых и оппозиционных кандидатов в депутаты. О чем говорили выдвиженцы и простые люди — в нашем материале.





Организаторы акцентировали внимание на том, что мероприятие легальное, призывали прохожих не бояться и подходить ближе к импровизированному подиуму, роль которого выполнял обычный тротуар. Оказалось, что собранную специально для мероприятия накануне сцену кто-то разобрал. Не удалось доставить и звукоусилительную аппаратуру — кандидата в депутаты фермера Юрия Ганцевича, который вез на своем тракторе колонки и усилители, задержали правоохранители. На пикете он так и не появился.





Вооружившись громкоговорителями, участники собрания по очереди брали слово.

— Наша главная проблема, что у нас нет честных выборов. У нас стерильный парламент, в который никто из независимых не пройдет. Власть не признает свои ошибки и не отвечает за них, — начал блогер Сергей Тихановский — именно он и анонсировал пикет на своем YouTube-канале «Страна для жизни».





На акцию пришли активисты ОГП Владимир Непомнящих и Галина Каян, активистки «Говори правду» Юлия Ганисевская и Татьяна Ласица, независимый кандидат Елена Давыдова, член БНФ Василий Романов, светлогорский предприниматель Андрей Смоленчук и активистка движения «Матчын рух 328» Татьяна Каневская. Поддержать собравшихся приехали лидер БХД экс-кандидат в президенты Виталий Рымашевский и блогер MozgOn.

Все они говорили о несправедливых выборах и нерешаемых годами проблемах — экономических, социальных, экологических.





Пикет начался около четырех вечера. Первые полчаса на площадке у гипермаркета находились в основном сами кандидаты, активисты, журналисты, блогеры да милиция в штатском, которая прохаживалась по периметру. Но постепенно стали собираться и обычные люди.

— То, что сегодня творится на выборах — это беспредел: вбросы, карусели, удаление наблюдателей с участков. Они думают, что мы этого не видим, что люди этого не понимают. В нашей стране власть отобрала у нас главное право — право выбирать свою власть. А нынешние депутаты не принимают ни одного закона в интересах людей. Прошлая палата представителей приняла «закон о дармоедах», подняла пенсионный возраст, они просто принимают то, что сбрасывается им из администрации Лукашенко, — говорил Рымашевский.

— Казалось бы, зачем все эти наблюдатели — поставили бы на участках камеры и любой гражданин онлайн мог бы посмотреть выборы. У нас же IT-страна. Камеры прицепили на каждого контролера, каждого милиционера, но на урны на избирательном участке камер не хватило. Вас это не смущает? Как думаете, почему этого не делается? — задает собравшимся вопрос блогер MozgOn.

— Потому что кому-то это не нужно, — слышится из толпы.

— А кто становится членами избирательных комиссий на местах? Да, это наши соседи, те люди, которые с нами, которые нас окружают, это те люди, к которым мы отводим наших детей в детсады и школы. Почему они вдруг в момент выборов становятся какими-то другими? Как вы думаете, зачем они это делают?

— Боятся, — снова хором отвечают собравшиеся.





Тут же работал «свободный мегафон» — в него мог высказаться любой желающий. Но под флаги люди выходили неохотно, зато в толпе активно обсуждали.

— Мы пришли послушать, когда этот беспредел закончится. Понимаете, мы уже глубокие пенсионеры и терпели до последнего. Но скоро уже я помру, а его, наверное, не поменяют. Хочу, чтобы хоть наши внуки пожили достойно, — говорит пожилой мужчина, представившийся Иваном Васильевичем.

Его приятель Иван Иванович говорит, что впервые за все годы на выборы не пойдет.

— Кого выбирать? Тех, кто кивает головой за зарплату в 2 тысячи долларов? Нам таких не надо. Слышали, у идеолога в облисполкоме какая зарплата? 3600 рублей! А я 42 года оттрудился и у меня пенсия 300 рублей. Так это пенсия, ладно. А хлопцы молодые работяги от рассвета до заката трудятся и по 400−500 рублей получают, разве это нормально?

— А цены? Сын летом был в Европе, так там дешевле продукты, одежда, а люди получают в разы больше нас. Там все удивляются, как мы до сих пор живы, — подхватывает еще один пенсионер.





— Надо что-то делать. Сидеть нельзя больше. У меня дети, трое внуков, хочется, чтобы они жили нормально. А что делать — не знаю, очень трудно изменить ситуацию. Все мои друзья и знакомые говорят, что изменить ничего невозможно, а я верю, что возможно. И надо начинать с себя. Если бы все вышли, то можно было многое изменить. Но люди сидят и боятся и не верят в свои силы, — говорит гомельчанка Галина.

Школьницы Полина и Елена говорят, что увидели приглашение на пикет на канале блогера Тихановского: «Должна быть сменяемость власти, пять, максимум 10 лет и уходи, есть же опыт более развитых стран, но у нас, к сожалению, нет честных выборов», — констатируют девушки.





— Нельзя призывать к вражде между чиновниками и простыми людьми. От нас все зависит, надо, чтобы люди и сами что-то делали. Нужно, чтобы люди изменились, — говорит Станислав Андреевич. С ним не согласны стоящие рядом супруги Нина и Валентин:

— Нужно не людей менять, а систему, тогда и люди поменяются. Посмотрите на ту же Украину, Польшу, да, там тоже не все гладко, но там люди свободные, а у нас боятся, что завтра с работы выгонят или детей заберут. Поменяться все у нас может лишь в одном случае — когда власть рухнет, — уверены супруги.

В восемь вечера пикет закончился. Без происшествий и задержаний.