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За четыре дня в Беларуси досрочно проголосовали почти треть избирателей

15.11.2019 22:12 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За четыре дня досрочного голосования на выборах депутатов проголосовало 27,5% избирателей, сообщает ЦИК.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Больше всего избирателей проголосовало в Гомельской области — около 324 тысяч, в Минской — около 321,3 тысячи, Брестской — около 254,2 тысячи, Витебской — около 252 тысяч, в Могилевской области — около 237,1 тысячи, Гродненской — около 205,5 тысяч. В столице проголосовали почти 294 тысячи избирателей.

Напомним, за время досрочного голосования независимые наблюдатели зафиксировали 238 нарушений избирательного законодательства, подано 148 жалоб по фактам этих нарушений. Самый громкий случай произошел в Бресте, где наблюдатель Юрий Вощенчук снял на видео якобы попытку вбросить пачку бюллетеней в ящик для голосования. 14 ноября глава ЦИК Лидия Ермошина, комментируя этот случай, заявила, что наблюдателя надо лишить аккредитации. Буквально на следующий день Вощенчука аккредитации лишили.

 
Теги: Брест
 
 
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За время досрочного голосования независимые наблюдатели зафиксировали 238 нарушений избирательного законодательства, подано 148 жалоб по фактам этих нарушений.
 
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