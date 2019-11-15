За четыре дня в Беларуси досрочно проголосовали почти треть избирателей

Источник материала: Tut.by

За четыре дня досрочного голосования на выборах депутатов проголосовало 27,5% избирателей, сообщает ЦИК.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Больше всего избирателей проголосовало в Гомельской области — около 324 тысяч, в Минской — около 321,3 тысячи, Брестской — около 254,2 тысячи, Витебской — около 252 тысяч, в Могилевской области — около 237,1 тысячи, Гродненской — около 205,5 тысяч. В столице проголосовали почти 294 тысячи избирателей.

Напомним, за время досрочного голосования независимые наблюдатели зафиксировали 238 нарушений избирательного законодательства, подано 148 жалоб по фактам этих нарушений. Самый громкий случай произошел в Бресте, где наблюдатель Юрий Вощенчук снял на видео якобы попытку вбросить пачку бюллетеней в ящик для голосования. 14 ноября глава ЦИК Лидия Ермошина, комментируя этот случай, заявила , что наблюдателя надо лишить аккредитации. Буквально на следующий день Вощенчука аккредитации лишили .