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За четыре дня в Беларуси досрочно проголосовали почти треть избирателей
15.11.2019 22:12 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За четыре дня досрочного голосования на выборах депутатов проголосовало 27,5% избирателей, сообщает ЦИК.
Больше всего избирателей проголосовало в Гомельской области — около 324 тысяч, в Минской — около 321,3 тысячи, Брестской — около 254,2 тысячи, Витебской — около 252 тысяч, в Могилевской области — около 237,1 тысячи, Гродненской — около 205,5 тысяч. В столице проголосовали почти 294 тысячи избирателей.
Напомним, за время досрочного голосования независимые наблюдатели
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За время досрочного голосования независимые наблюдатели зафиксировали 238 нарушений избирательного законодательства, подано 148 жалоб по фактам этих нарушений.
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