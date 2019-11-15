Поднять «из руин и пепла». Как правительство собирается спасать самые отстающие районы Гомельщины

Источник материала: Tut.by

Совмин назвал отстающие регионы страны и определил дальнейший план их поддержки и развития. На Гомельщине таких насчитали аж 8! Это более трети от числа всех районов области — и это настоящий антирекорд. Такого количества аутсайдеров больше нет ни в одном регионе Беларуси. К примеру, на Брестчине, Минщине и Гродненщине их по три. Что это за районы-неудачники, что с ними не так и как правительство собирается их реанимировать?



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Отстающими на Гомельщине признаны Наровлянский, Ветковский, Добрушский, Кормянский, Чечерский, Лоевский, Лельчицкий и Петриковский районы.

В большинстве из них нет крупных современных производств, низкие зарплаты и, как следствие, интенсивное сокращение численности населения в том числе из-за миграции.



Иллюстрация: Антон Девятов, TUT.BY

Так, к примеру, в Петриковском районе численность населения в 2017 году по сравнению с 2015 годом сократилась на 5%.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по итогам 2018 года во всех вышеназванных районах — менее 75 процентов к среднему значению по республике (исключение — Наровлянский район, там 76,2%) .

Также отстающие территории характеризуются низкой численностью занятых в экономике в расчете на 1000 жителей. Самая большая проблема у Ветковского (363 работающих на тысячу населения) и Лоевского (377 человек) районов. Для сравнения: по стране этот показатель составляет 458 человек.

Шесть из восьми отстающих районов относятся к территориям, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС, что также накладывает определенные ограничения на возможности их экономического развития.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Что собирается делать правительство, чтобы изменить ситуацию?

С одной стороны, план развития предельно прост: создать новые предприятия, закрыть или модернизировать уже существующие неэффективнные производства, привести в порядок производственную и социальную инфраструктуру и тем самым сократить разрыв между регионами в уровне и качестве жизни населения.

Но это в теории.

На практике же регионы не в состоянии самостоятельно выйти из ситуации, в которой оказались. Необходимы огромные деньги — явно не уровня местного бюджета.



Фото: Иван Яриванович

В документе Совмина говорится о «комплексе мер в виде портфеля инвестиционных проектов и предложений с общим объемом инвестиций в основной капитал — более 4,1 млрд рублей и 555,5 тыс. долларов США».

Осуществить свой план правительство намерено в 2019—2025 годах.

Итак, смотрим.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Что сделано?

Кое-что уже реализовано в 2016—2018 годах — и вот-вот начнет приносить свои результаты, уверяют в правительстве.

Так, благодаря модернизации в филиале «Гомельский горно-обогатительный комбинат» ОАО «Гомельстекло» в Добрушском районе зарплата работников в 2020 году по сравнению с 2017 годом должна вырасти в 1,4 раза. В полтора раза обещают поднять зарплаты работникам модернизированного щебеночного завода «Глушкевичи» в Лельчицком районе, в 1,3 раза — на переоснащенной фабрике «Красный Мозырянин».

Что будут делать?

В ближайшие годы — ставка на инвестиционные проекты по созданию новых производств.

Так, в 2019—2022 годах в отстающих Кормянском, Лельчицком и Наровлянском районах откроются четыре частных предприятия по деревопереработке.

Будет реализован крупнейший проект — горно-обогатительный комплекс на базе Петриковского месторождения калийных солей мощностью 1,5 млн тонн хлорида калия в год. Сумма инвестиций в основной капитал — 3 273,8 млн рублей. Ожидается, что к 2020 году здесь должно появиться более полутора тысяч новых рабочих мест, а с 2022 года добавленная стоимость в расчете на одного среднесписочного работника на предприятии составит 240,5 тыс. рублей.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Кроме того, в отстающих районах хотят реализовать 10 инвестиционных проектов по реконструкции, модернизации и техническому переоснащению уже существующих предприятий деревообрабатывающей промышленности, производства резиновых и пластмассовых изделий, строительных материалов — на сумму 753,4 млн рублей.

В списке ключевых проектов — техническое переоснащение Добрушской бумажной фабрики «Герой труда» (2012−2020 годы, 741,7 млн рублей), Да-да, той самой, что строили, но так и не достроили китайцы.

А еще — модернизация Добрушского фарфорового завода, реконструкция шести молочно-товарных ферм сельхозпредприятий «Дубровица», «Урожайный», «Днепровец», «Совхоз «Заря», «Челющевичи», «Владимировский-Головчицы» Кормянского, Лоевского, Наровлянского и Петриковского районов, а также строительство в Кормянском районе цеха птицефабрики «Сож» «Беларусьнефть-Особино».



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Отдельно выделены проекты, направленные на повышение качества жизни населения.

В частности, в отстающих регионах запланированы реконструкция водопроводных, тепловых сетей и очистных сооружений в Ветковском, Наровлянском и Чечерском районах, строительство жилых домов в Кормянском, Лельчицком и Петриковском районах, объектов торговли в Лельчицком и Петриковском районах, ремонт школ в Добрушском, Лельчицком и Петриковском районах.

А в Ветке, куда нередко приезжают туристы, построят гостиницу.