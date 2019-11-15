Не майнингом и логистикой едиными. Как правительство собирается спасать самые отстающие районы Гродненщины

Источник материала: Tut.by

Недавно Совмин утвердил План развития отдельных регионов, отстающих по уровню социально-экономического развития. Исходя из документа, трем районам в Гродненской области нужна помощь — это Свислочский, Вороновский и Зельвенский. При этом в двух последних, помимо экономических проблем, есть и демографическая — здесь более всего сократилась численность населения. Кроме описания проблем, в 145-страничном документе содержится и план помощи. TUT.BY посмотрел, что предлагает Совмин депрессивным регионам Гродненщины.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В большинстве районов, которые отнесены к отстающим, нет больших промышленных предприятий, а основой экономики здесь является сельское хозяйство: животноводство, выращивание зерновых, кормовых культур и картофеля. Также в отстающих районах развито лесное хозяйство, производство продуктов питания, текстильных изделий, изделий из дерева, оказание услуг по ремонту машин и оборудования, строительство, оптовая и розничная торговля, услуги по питанию, информационные, транспортные и туристические услуги. При этом есть нехватка рабочих и специалистов средней и высокой квалификации.

К сожалению, как говорится в документе, отстающие регионы не очень привлекательны для инвесторов, а с 2014 года здесь наблюдается отток предпринимателей из сферы торговли в связи с приходом в районы крупных торговых сетей.

Сколько денег собираются вложить и привлечь?

В депрессивных районах Гродненщины запланирована реализация 8 инвестиционных проектов по созданию новых предприятий на сумму 268 млн рублей.

В 2019—2025 годах на действующих предприятиях трех отстающих регионов будет реализовано 7 проектов на 18,9 млн рублей.

Для создания условий для развития производственной базы будет реализовано пять проектов на 121,3 млн рублей.

Также есть 7 инвестиционных предложений для привлечения в отстающие районы малого и среднего бизнеса (на общую сумму 14,6 млн рублей) и 11 инфраструктурных инвестиционных предложений на 35,5 млн рублей.



Иллюстрация: Антон Девятов

Вороновский район: реконструкция и строительство молочных ферм, строительство гостиницы и логистика



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Основные силы, судя по документу, будут брошены на подтягивание Вороновского района. Здесь уже реализованы три проекта в сельскохозяйственных организациях региона (а еще в райцентре реконструировали котельную), но этого мало. Поэтому планируется, что у предприятия «Дотишки» появится новое фруктохранилище на две тысячи тонн продукции и с 23 новыми рабочими местами. Реализация задуманного намечена на 2021−2025 годы.

Также будут реконструированы две молочно-товарные фермы на экспериментальной базе «Октябрь» и «Рассвет-Агро», а еще построен телятник на 420 голов на предприятии «Элит-Агро Больтиники».

В 2021−22 годах планируют модернизировать Радунский участок «Лидапищеконцентратов».

Будут построены станции обезжелезивания и очистные сооружения.

В Радуни появится гостиничный комплекс, а в районе — новые торговые объекты.



В Радуни появится новый гостиничный комплекс. Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

Помимо планов, есть и предложения инвесторам.

Например, в 2021—2025 годах предлагают организовать производство углубленной переработки картофеля (ориентировочная стоимость — 3,8 млн рублей) или производство по розливу питьевой воды (в 2021−2025 годах на 3,7 млн рублей).

Что касается реализации инвестиционных предложений по развитию транспортной деятельности и складирования, которые создадут новые направления роста региональных экономик, то в Вороновском районе предлагается построить «зону ожидания» с внедрением электронной очереди возле международного автомобильного пункта пропуска «Бенякони-1» (2021−2025 годы, 12,5 млн рублей) и транспортно-логистический центр (2021−2025 годы, 12,5 млн рублей).

— Службы всех отраслей народного хозяйства в регионе работают, чтобы улучшить ситуацию. В каждой сфере разработаны свои планы. Уже сейчас реконструируем четыре фермы, чтобы нарастить производство молока. Вообще по валовому производству молока мы третьи в области, но на территории района нет ни одного перерабатывающего предприятия. Так исторически сложилось. Поэтому своей продукцией мы загружаем Лидский молочно-консервный комбинат. А вообще сельское хозяйство у нас сильное. Что касается сферы ЖКХ, то и здесь свои планы. И многое делается. Например, за последнее время построены три станции обезжелезивания. За два месяца этого года появятся еще две. В области торговли тоже есть свои подвижки. Например, заключен инвестдоговор с «Санта ритейл». В сфере строительства — в следующем году в Вороново будет построен 60-квартирный дом. Уже есть проект и выбрана площадка. Что касается предприятий, то у нас работает «Вороновская сельхозтехника», которая выпускает прицепы «Боярин». Продукция идет преимущественно на экспорт. Есть частное предприятие по пошиву белья «Веранова», — обрисовывает актуальную ситуацию в регионе заместитель председателя Вороновского райисполкома Галина Шарко.

Еще в районе реализуют трансграничный проект, в котором участвуют два города — белорусский Вороново и литовский Алитус. Благодаря этой программе в районе действуют передвижные ФАПы, которые обслуживают население отдаленных деревень.

Зельвенский район: биткоины, медицина, фермы и автомойка



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Помимо Вороновского района, помогать будут и Зельвенскому . Это самый «пустеющий» и «стареющий» район в Беларуси: с 2001 года здесь больше всего сократилось население (аж на 43%!), также здесь самый высокий процент пожилых людей .

Здесь уже построен ветропарк по производству электроэнергии. Из необычных проектов можно выделить центр обработки данных для майнинга, который должен появиться в ближайшее время в Зельве.

Также в регионе построят станции обезжелезивания и очистные сооружения, а еще подводящий газопровод и уличные сети газоснабжения в агрогородке Кошели.

В 2020 году в Зельвенском районе появится производство топливных гранул и небольшое предприятие по выращиванию грибов, а также будет построен продовольственный магазин по улице Чапаева в районном центре.

В местной больнице пройдет капитальный ремонт с модернизацией пищеблока. Окончание работ запланировано на 2022 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Биоком» собирается построить молочно-товарную ферму на 610 голов.

Потенциальным инвесторам предлагают построить в регионе автомойку со станцией технического обслуживания для легковых и большегрузных автомобилей (2019−2020 годы, ориентировочная стоимость определяется инвестором) и реконструировать незавершенное строительство здания поликлиники в Зельве под объект социального и (или) медицинского назначения (2024−2025 годы, ориентировочная стоимость определяется инвестором). А также — создать предприятие по выращиванию грибов в Зельве на базе неиспользуемого имущества ОАО «Зельвенская сельхозхимия».

Свислочский район: логистические центры, деревообработка и зелень



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В сфере сельского хозяйства в Свислочском районе намечено строительство доильного зала на молочно-товарной ферме «Новый Двор».

Так же, как и в других отстающих районах Гродненской области, в Свислочском построят станции обезжелезивания и очистные сооружения.

Однако упор в регионе делают на логистику.

Например, здесь планируется строительство контейнерных терминалов. Этим в 2019—2022 годах будет заниматься предприятие «ЗападТрансГраница» (ориентировочная стоимость — 50 млн рублей).

Предприятие «Лутек Логистик» займется возведением нового логистического центра (стоимость — 19,2 млн рублей). Также в следующем году должен появиться терминал по перегрузке жидких химических продуктов («Азотэкспорт», 25,6 млн рублей). На территории бывшего военного городка в 2020 году должен появиться логистический терминал («Сильва Лоджистик БиУай», 23 млн рублей).

До 2025 году в Свислочском районе должно начать работу деревообрабатывающее предприятие. Ответственная фирма — «ЭйчЭсБелакон». Обещают до 2025 года 500 новых рабочих мест.

Помимо этого, в Свислочи инвесторам предлагают построить оптово-логистический центр с планируемым объемом инвестиций 10 млн рублей. Или же можно организовать производство строительных материалов на базе неиспользуемого Свислочского участка Мостовского МПМК-155 (ориентировочная стоимость — 4 млн рублей). А еще — выращивать зелень в теплицах на базе неиспользуемого имущества «Свислочской сельхозтехники».

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