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Поднять «из руин и пепла». Как правительство собирается спасать самые отстающие районы Витебщины

16.11.2019 07:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В октябре Совмин утвердил План развития отдельных регионов, отстающих по уровню социально-экономического развития. Постановление опубликовал Национальный правовой интернет-портал. В 145-страничном документе много всего, что касается дальнейшей жизни 7 районов Витебщины. В список отстающих предсказуемо попала Шарковщина, компанию ей составили Городок, Лиозно, Миоры, Сенно, Ушачи и Шумилино. Уверены, что жители этих мест знать не знают про план, как правительство намерено их спасать и выводить из аутсайдеров. TUT.BY решил проанализировать документ и рассказать своим читателям, каких изменений им стоит ждать в ближайшие годы.


Рынок в Шарковщине. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как поясняют составители плана, развивать отстающие регионы будут «за счет создания новых предприятий и производств, модернизации действующих предприятий, а также формирования необходимой производственной и социальной инфраструктуры». «Это позволит обеспечить сокращение разрыва между регионами в уровне и качестве жизни населения», — считают в Совмине.

Осуществить проекты из этого плана правительство намерено в 2019—2025 годах. То есть фактически за «пятилетку» — все, как у нас любят.

Кто отстающий?

Оказывается, поднимать из «руин и пепла» нужно не только Оршу. Есть на карте Витебщины и другие депрессивные места. К территориям, отстающим по уровню социально-экономического развития, правительство отнесло 7 районов: Городокский, Лиозненский, Миорский, Сенненский, Ушачский, Шумилинский и Шарковщинский.

Всего же в области — 21 район. Плюс два города областного подчинения: Витебск и Новополоцк. То есть в хвосте, скажем так, — 30,4% территории области. Столько же (30,4%) регионов-аутсайдеров на Могилевщине. Больше всего их (36,4%) — на Гомельщине, а меньше всего (13,6%) — на Минщине. Брестчина с 15,8% и Гродненщина с 16,7% занимают среднюю позицию.

Шарковщинский район вызывает дополнительную тревогу еще и тем, что здесь больше всего среди отстающих регионов на Витебщине уменьшилась численность населения: с 2001 по 2019 год — на 37,9%.


Иллюстрация: Антон Девятов, TUT.BY

Сколько денег собираются вложить?

Объем инвестиций в основной капитал, предусмотренный на реализацию инвестпроектов в отстающих регионах Витебщины, — почти 660 млн рублей и 275 тыс. долларов.

Что ждет Городок?

Иностранное предприятие «Детскосельский-Городок» (филиал «Вировлянский») построило в деревне Селище молочно-товарные фермы на 1800 голов. В правительстве ожидают, что в 2020 году доярки будут тут получать более 1 тыс. рублей — и по сравнению с 2017-м получка должна вырасти в 1,5 раза.


Гостиница в Городке. Фото: Алесь Пилецкий

На Городокской птицефабрике собираются реконструировать помещения, построить цех убоя с переработкой мяса индейки, заняться инкубацией яиц для предприятий отрасли. Во все это намерены вложить 18,5 млн рублей.

В райцентре есть лыжероллерная трасса. Но ее собираются достроить. Появятся 9 рабочих мест. На это требуется 1,8 млн рублей.

В Городокском районе — в фермерском хозяйстве Гусаковой — хотят открыть гольф-клуб. Удовольствие обойдется в 53,5 тыс. рублей. На работу тут думают принять 15 человек.

Как будут «вытягивать» Лиозно?

Предприятие «Витебский бекон» собирается строить в деревне Пушки репродуктор на 5000 свиноматок (за 100,7 млн рублей). К 2021 году здесь планируют принять на работу 75 человек.

Один из ключевых проектов в этом регионе — производство топливных гранул (пеллет). 90% продукции пойдет на экспорт.

До 2020 года в Лиозненском районе планирую достроить ветропарк (объем инвестиций — 16,9 млн рублей).

В деревне Заольша на самой границе с Россией должен появиться логистический центр.

В Лиозно хотят построить гостиницу на 35 мест (за 1,1 млн рублей).


Костел в Миорах. Фото: Игорь Матвеев

Что изменится в Миорах?

Среди важнейших проектов — строительство ООО «ММПЗ-групп» завода по производству металлического листа и белой жести (объем финансирования — 174,6 млн рублей). Здесь будет 450 рабочих мест.

Еще одно крупное предложение — построить в районе завод по переработке строительных отходов (в 2020−2023 годах, 2 млн рублей).

На улице Октябрьской в Миорах планируют возвести гостиницу — она потянет на 3,1 млн рублей.

И еще одна стройка — в городе должен появиться межрайонный медицинский центр.

Какие инвестпроекты реализуют в Сенно?

В правительстве считают, что Сенненскому району необходимы гелеустановки: их построит ЗАО «РЕАГВитебск» за 3,6 млн рублей.

В районе намерены развивать рыбоводство. Для этого инвесторам предлагают создать прудовое хозяйство за 5 млн рублей. Выращивать тут собираются форель, карпа, белого амура, толстолобика.

В планах ООО «Богушевск-топливо» создать производство по добыче сапропеля (1,9 млн рублей).

Совхоз имени Машерова будет строить коровник на 200 голов (1,8 млн рублей). Новые молочно-товарные комплексы должны возвести ООО «Студенка» (3,6 млн рублей) и предприятие «Дружбинец» (3,8 млн рублей).


Ушачи. Фото: Игорь Матвеев

Что планируют сделать в Ушачах?

Наиболее крупной агротуристической зоной потенциально может стать Ушачский район. Здесь инвесторам предлагают 43 земельных участка. До 2025 года они должны создать тут агроусадьбы — в среднем каждая обойдется в 6 млн рублей.

Планируют создать рыбхоз в деревне Уволоки. Проект оценивают в 4 млн рублей.

В агрогородке Ореховно планируют реконструировать усадебный дом XIX века под краеведческий музей (2 млн рублей).

А на берегу озера Вечелье, на территории бывшего льнозавода, должна появиться турбаза.

В самом же райцентре, на улице Витебской, будут строить гостиницу на 50 мест (5 млн рублей).

Какие проекты изменят Шумилино?

Самый крупный проект — стройка ГЭС на реке Оболь: на это требуется 2,9 млн рублей.

В Шумилино построят ливневую канализацию. В плане на это отводят 2021−2025 годы, ориентировочная стоимость работ — 768,2 тыс. рублей.

Райцентр украсит новый микрорайон — Юго-Запад. Объем инвестиций — 3,5 млн рублей.

В правительстве полагают, что и этому городу нужна гостиница.


Шарковщина. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как будут выводить вперед Шарковщину?

На Шарковщину у Совмина — громадье планов.

Предприятие «Бризант-Ресурсы» построит в районе завод по переработке торфа и производству благородных субстратов для сельскохозяйственных целей. Ожидается, что его работники будут получать более 1 тысячи рублей.

Ищут инвестора с 7,5 млн рублей — на неиспользуемых площадях бывшего хлебозавода хотят создать производство продуктов питания. И дать работу 30 человекам.

Планируют строить завод по производству пластиковых окон (в 2020−2025 годах, 10 млн рублей) с созданием 50 новых рабочих мест.

В Шарковщинском районе должна появиться большая — на 5 тысяч голов — молочно-товарная ферма. А еще завод по производству сухого молока — со стопроцентной поставкой продукции на экспорт. Эти проекты, по подсчетам в правительстве, увеличат объемы производства молока в 1,5 раза, выручку — в 1,7 раза.

В реконструкцию двух молочно-товарных ферм — «Ельня-Агро» и «Буевщина» — намерены вложить 1,3 млн рублей.

Жители Шарковщины больше не будут завидовать жителям других городов — у них тоже появится свой ФОК с бассейном! За 10 млн рублей. Но дата строительства пока условна: 2020−2025 годы.

В районной больнице отремонтируют стоматологию.

И напоследок отличная новость для любителей легкого пара: в Шарковщине будет новая баня. Под нее реконструируют банно-прачечный комбинат. Как и ФОК, объект обойдется в 10 млн рублей.

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Теги: Новости, Витебск
 
 
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В список аутсайдеров предсказуемо попала Шарковщина, компанию ей составили Городок, Лиозно, Миоры, Сенно, Ушачи и Шумилино. Рассказываем, каких изменений стоит...
 
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