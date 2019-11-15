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Ни людей, ни зарплат. Как собираются поднимать «из руин и пепла» отстающие регионы Могилевщины

16.11.2019 07:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правительство назвало самые отстающие регионы Беларуси и составило план, как поднять их хотя бы до уровня середнячков. В Могилевской области районов-аутсайдеров — семь штук. А это, на минуточку, треть территории региона! Зарплаты тут ниже среднереспубликанской на четверть, население стремительно сокращается. Спасут ситуацию деньги, решил Совмин. Точнее — много денег. Еще точнее — почти 83,5 млн долларов в эквиваленте. И часть из них должен бы принести бизнес — малый и средний.


План развития регионов, отстающих по уровню социально-экономического развития, представил Совмин. Так, в Могилевской области к аутсайдерам отнесли Глусский, Кировский, Краснопольский, Славгородский, Хотимский, Чаусский и Чериковский районы.

Причем четыре из них — Краснопольский, Славгородский, Хотимский, Чериковский — уже 4 года как входят в программу социально-экономического развития юго-восточного региона Могилевской области. И льготы, которые она дает, будут действовать как минимум до 2020 года.

Оказалось, не те льготы. Как (не) сработал указ о развитии юго-востока Могилевщины — и что ждет регион

А еще четыре района — Краснопольский, Славгородский, Чаусский и Чериковский — относятся к территориям, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС. Это накладывает определенные ограничения на возможности их экономического развития.

Но шансы на прогресс, уверены в правительстве, есть.

В аутсайдерах — треть области. Что там не так

Отстающие в Могилевской области — 7 районов и 23 административно-территориальных единицы, а это 30,4% территории региона. Они с существенным отрывом уступают остальным регионам республики по различным показателям, не могут развиваться и конкурировать с остальными — нет ни трудовых, ни экономических ресурсов. Своими силами им не справиться — нужна помощь.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по итогам 2018 года
по отстающим районам более чем на четверть ниже средней по стране. Население интенсивно сокращается, и больше всего по Беларуси — в Хотимском районе: в 2017 году людей тут стало меньше более чем на 5% по сравнению с 2015-м. Итог — нехватка рабочих кадров и специалистов средней и высокой квалификации.

У районов-аутсайдеров — самая низкая численность занятых в экономике в расчете на 1000 жителей по стране. В Могилевской области самые низкие показатели — в Чериковском (343 человека), Славгородском (367 человек), Краснопольском (375 человек) и Кировском (378 человек) районах.


Иллюстрация: Антон Девятов, TUT.BY

Большинство отстающих районов области — аграрные (лишь Глусский — агропромышленный). И это проблема, так как именно их сельскохозяйственная специализация несет основные риски устойчивого развития, считают в правительстве.

По информации Совмина, в ряде районов большинству молочно-товарных ферм и свиноводческих комплексов уже более 30 лет, и они практически исчерпали свой экономический ресурс. Значительное количество сельскохозяйственных организаций находится в процедуре санации или банкротства, постоянно убыточны. Эту проблему пытаются решить, передавая хозяйства «в доверительное управление экономически успешным предприятиям, заинтересованным в развитии кормовой и сырьевой зон».

Так что в целом правительство видит, что для внешних инвесторов эти отстающие территории не очень привлекательны, а потому и инвестиционные ресурсы отсутствуют.

При этом упор в развитии по плану делают именно на них — на инвестиции.

Козыри аутсайдеров

Выполнение плана, который представил Совмин, поможет снизить разницу в уровне и качестве жизни населения между отстающими районами и теми, кто в это число не входит — по крайней мере, задумка такая.

Для этого необходимы: современные технологии в производстве (читай, инвестиции в модернизацию). А еще — «освоение совершенно новых направлений деятельности с высокой добавленной стоимостью на основе использования конкурентных преимуществ».


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

То есть конкурировать регионы-аутсайдеры все же могут, решил Совмин, — например, в направлениях, которые в них как раз малоразвиты или не развиты совсем.

Глусский район может развивать добычу прочих полезных ископаемых, считает правительство. Правда, не уточняет каких. На сайте райисполкома указано, что есть глины, торф и даже месторождения нефти.

Кировский район может развиваться за счет производства продуктов питания, напитков и табачных изделий, а также производства текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха.

Козырем Хотимского района может быть снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом. У Чаусского — то же самое, плюс охота, рыбное хозяйство, производство продуктов питания (напитков, табачных изделий), оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов.

Чериковский район тоже может развивать рыболовство и рыбоводство, производство продуктов питания, напитков и табачных изделий. Части районов и Славгородскому особенно предлагают зарабатывать оказанием услуг по временному проживанию и питанию. И почти всем — развиваться за счет туризма.

Что уже сделали для развития

Совмин говорит о проектах, которые реализовали в 2016—2018 годах. Они, считают чиновники, уже оказали и окажут в перспективе положительное влияние на повышение уровня и качества жизни населения в отстающих регионах.

Всего проектов в производственной сфере четыре, в трех организациях трех районов — Краснопольском, Чаусском и Чериковском. Из них три проекта — заслуга частного бизнеса.


Это создание цеха по производству клееного щита из массива древесины и древесных пеллет ООО «Спиллхард» в Краснопольском районе. Новое производство по выпуску сухих строительных смесей, товарных бетонов и растворов, железобетонных покрытий в Чаусском районе создали частный производитель «Барс-Инвест» совместно с «Бергауф Чаусы». Причем правительство рассчитывает на рост зарплат на этих производствах более чем в полтора раза.

Еще один частный проект, но уже инфраструктурный — это строительство магазина «Евроопт» в Глуске. А вот реконструкция котельной с установкой котла на местных видах топлива в Кировском районе сделана без участия частника.

Какие есть проекты на 2019−2025 годы

В Могилевской области могут предложить 13 проектов стоимостью 117,2 млн рублей. Это новые предприятия.

Например, «Красный пищевик» воспользовался льготами указа о развитии юго-востока Могилевской области, выкупил на аукционе пустующие несколько лет площади перерабатывающего завода в Славгороде, переоборудовал цеха и будет выпускать тут мед и мармелад. TUT.BY там уже побывал и рассказал — тут.

Тогда же мы рассказывали и о свиноводческом комплексе в деревне Перегон Славгородского района для нужд могилевского мясокомбината. Мощность комплекса — 24 тыс. голов в год, стоимость — 53,6 млн рублей, а новых рабочих мест там — 57.


И о молочно-товарной ферме СПК им. Орловского в деревне Мышковичи Кировского района, которая также вошла в список проектов, мы вам тоже рассказывали.

Также в списке — реконструкция помещений завода технических масел под предприятие
по переработке пищевых продуктов в Чаусах, в Глуске — производства древесного угля, пюре и повидла, деревообрабатывающее. Два предприятия по деревообработке появятся в Краснопольском районе, в Хотимском — биогазовая установка. А в Черикове собираются разливать питьевую и минеральную воду по бутылкам, плюс открыть еще одно деревообрабатывающее производство.

Что касается инвестпроектов на уже существующих предприятиях, то их в списке девять — стоимостью 10,6 млн рублей. Семь проектов касаются пищевой и деревообрабатывающей промышленности. А самыми важными в правительстве считают два.

Это модернизация иностранным ООО «Кировский пищевой комбинат» в Кировском районе действующего производства соков в 2019—2020 годах. Сумма инвестиций — 1 млн рублей. И создание лесхозом нового производства на базе деревообрабатывающего цеха в деревне Кожемякино Краснопольского района. Срок истекает в этом году, объем инвестиций — 1,5 млн рублей.

Вложили деньги в аграрно-промышленный комплекс: в строительство коровника в Кировском районе — 762 тыс. рублей, в модернизацию линии производства сыров на филиале «Славгородский» открытого акционерного общества «Бабушкина крынка» — 3 млн рублей.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Отдельным списком идут инфраструктурные инвестиционные проекты для повышения качества жизни населения:

— строительство и реконструкция сетей водоснабжения в Кировском районе;

— строительство объектов торговли в Кировском, Славгородском и Чериковском районах;

— туристического комплекса «Голубая криница» в Славгородском районе;

— биатлонного стрельбища и лыжероллерной трассы в Чаусском районе;

— реконструкция кинотеатра «Орион» под Центр культуры и досуга в Глуске (мы это уже видели);

— реконструкция здания районного Дома культуры в Чаусах;

— реконструкция дворцово-паркового ансамбля в деревне Жиличи Кировского района;

— ремонт (реконструкция) объектов образования в Глусском, Кировском и Славгородском районах.

Инвесторы, ау!


Есть у правительства и список готовых предложений, но пока нет инвесторов. Причем варианты разнообразны — от создания новых производств до инвестиций в существующие. Всего предложений 44, общая сумма инвестиций — 43,3 млн рублей.

По задумке Совмина, именно привлечение субъектов малого и среднего бизнеса даст толчок к развитию районов-аутсайдеров. Например, можно вложить 6 млн рублей в новое производство питательных грунтов и гранулированных удобрений на основе сапропеля, торфа в Хотимском районе. Или построить кролиководческую ферму в Краснопольском районе за 9,5 млн рублей.

Что касается действующих предприятий, то можно за 6,5 млн рублей реконструировать навесы для хранения льнотресты под льноперерабатывающее производство в Чаусском районе.

Нужно вложиться и в развитие социальной инфраструктуры. Всего необходимо 13,8 млн рублей. Деньги пойдут на строительство станций обезжелезивания в Глусском и Хотимском районах, реконструкцию очистных сооружений в Краснополье, термореновацию здания детской школы искусств в Глуске, строительство магазинов.

Инвесторам предлагают также организовать водолечебницу, зоны отдыха на базе
имеющихся скважин минеральной воды в Чериковском районе. А также построить спортивно-оздоровительный комплекс в закрытой части выработанного карьера в деревне Козуличи Кировского района.

Что получим в итоге и что может помешать

Если все это получится, то два района из семи — Чаусский и Чериковский — выйдут из числа отстающих: такой прогноз Совмина. У остальных хотя бы сократится разрыв уровня социально-экономического развития — и это тоже будет хорошо.

Но есть нюансы. И самый главный сдерживающий фактор развития отстающих районов Могилевской области — последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Речь о том, что в остающих районах большие площади все еще загрязнены радионуклидами. И представление в общественном сознании таких районов как «загрязненных территорий» не способствует их долгосрочной социальной и демографической стабильности, инвестиционной привлекательности, говорится в документе.

Что из всего этого получится — увидим в 2025 году.

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В Могилевской области районов-аутсайдеров - семь штук. А это, на минуточку, треть территории региона! Зарплаты тут ниже среднереспубликанской на четверть,...
 
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