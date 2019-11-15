Взяли «Тайм-аут». Как поживает коттеджный поселок на берегу Дубровского водохранилища, который строят уже 8 лет

Кризис испугал крупного инвестора

Идея строительства коттеджного поселка на берегу водохранилища, где все дома имеют единую архитектуру, централизованные инженерные сети, собственную службу безопасности и эксплуатации – выглядела очень неплохо для конца «нулевых». Такие проекты уже были реализованы в Подмосковье, а для Беларуси это было «ноу-хау».

Площадка под застройку вдохновляла: опушка леса, берег водохранилища и всего 24 километра от Минска.

Инвестиционный договор ЗАО «Дубровенское» подписало еще в 2010 году. Помимо жилой застройки на 15 000 квадратных метров, проект предусматривал появление многофункционального комплекса на 1500 «квадратов»: спортивно-оздоровительный центр, фермерский магазин, кафе, пекарня, детская игровая комната и развлекательные площадки. Общая стоимость проекта составляла порядка 12 млн. долларов. Все перечисленное должно было появится на территории «Гостиного двора», который идет под номером «1» на плане коттеджного клуба.