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«Ее надо увидеть, и сразу захочется купить». Подборка стильных квартир в Минске с дизайнерским ремонтом

16.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Купить квартиру  это еще полдела, не стоит забывать и о ремонте. При этом, чтобы сделать качественный ремонт в квартире, иногда нужно потратить сумму, равную чуть ли не половине стоимости жилья. И это речь не идет о каких-то сложных дизайнерских решениях. Поэтому для того, чтобы не думать, как сделать свое жилье максимально красивым и уютным, мы сделали подборку двух- и трехкомнатных апартаментов с дизайнерским ремонтом. 

Двухкомнатная квартира возле парка Победы за $139,9 тысячи

Неподалеку от парка Победы продается двухкомнатная квартира в доме повышенной комфортности. Собственник обещает, что это уютная и просторная квартира с дизайнерским ремонтом и респектабельными соседями.

«Ее надо увидеть, и сразу захочется купить». Подборка стильных квартир в Минске с дизайнерским ремонтом
«Ее надо увидеть, и сразу захочется купить». Подборка стильных квартир в Минске с дизайнерским ремонтом
«Ее надо увидеть, и сразу захочется купить». Подборка стильных квартир в Минске с дизайнерским ремонтом

Квартира общей площадью 59,6 кв.м расположена на втором этаже 14-этажного дома. Несмотря на довольно большую площадь, изолированной можно назвать только спальню. Вторая комната представляет собой большое пространство гостиной-кухни. «Ее надо увидеть, и сразу захочется купить», — говорится в объявлении. 

«Ее надо увидеть, и сразу захочется купить». Подборка стильных квартир в Минске с дизайнерским ремонтом
«Ее надо увидеть, и сразу захочется купить». Подборка стильных квартир в Минске с дизайнерским ремонтом
«Ее надо увидеть, и сразу захочется купить». Подборка стильных квартир в Минске с дизайнерским ремонтом

Весь ремонт выполнен в классическом стиле в современной его интерпретации. Основные цвета в интерьере — бежевый, белый и коричневый с небольшими яркими акцентами в виде кусочка фиолетовой стены в спальне.

Квартира-студия с уютным балкончиком за $140 тысяч

Еще одна квартира с ремонтом примерно в том же стиле, что и в предыдущем объявлении, находится на ул. Киселева. Она расположена на четвертом этаже 5-этажного дома. И, несмотря на то, что заявлена как двухкомнатная, изолированная комната здесь также одна. 

«Ее надо увидеть, и сразу захочется купить». Подборка стильных квартир в Минске с дизайнерским ремонтом
«Ее надо увидеть, и сразу захочется купить». Подборка стильных квартир в Минске с дизайнерским ремонтом
«Ее надо увидеть, и сразу захочется купить». Подборка стильных квартир в Минске с дизайнерским ремонтом

Дом-сталинка 1959 года постройки находится в центре города, в шаговой доступности от ст. м. «Площадь Победы». Рядом есть гимназии и школы, многочисленные магазины и рестораны. 

В квартире сделан дизайнерский ремонт. «Пространство зонировано таким образом, чтобы в каждой зоне иметь возможность насладиться определенным процессом - будь то субботний вечер в кругу друзей или же отдых после продуктивной рабочей недели», — говорится в объявлении.

«Ее надо увидеть, и сразу захочется купить». Подборка стильных квартир в Минске с дизайнерским ремонтом
«Ее надо увидеть, и сразу захочется купить». Подборка стильных квартир в Минске с дизайнерским ремонтом
«Ее надо увидеть, и сразу захочется купить». Подборка стильных квартир в Минске с дизайнерским ремонтом

Собственник указывает, что возможна продажа квартиры как с мебелью, так и без. Правда, не уточняет, как это отразится на цене. По его словам, вся мебель в апартаментах сделана на заказ.

Двухкомнатная квартира у заказника «Лебяжий» за $135 тысяч

«Лучшее экологически чистое место столицы, рядом с водохранилищем Дрозды и заказником «Лебяжий» — именно с таких слов начинается объявление о продаже этой квартиры. 

Апартаменты расположены по пр-ту Победителей, через дорогу от водохранилища Дрозды. Это район с хорошо развитой инфраструктурой и удобной транспортной сетью.

«Ее надо увидеть, и сразу захочется купить». Подборка стильных квартир в Минске с дизайнерским ремонтом
«Ее надо увидеть, и сразу захочется купить». Подборка стильных квартир в Минске с дизайнерским ремонтом
«Ее надо увидеть, и сразу захочется купить». Подборка стильных квартир в Минске с дизайнерским ремонтом
«Ее надо увидеть, и сразу захочется купить». Подборка стильных квартир в Минске с дизайнерским ремонтом

Ремонт в квартире сделан в универсальных светлых тонах. Здесь яркие акценты в прямом смысле «расставлены», потому что их роль выполняют желтые кресла и комод. В отделке апартаментов использовано много природных материалов: в основном камень и дерево.

«Ее надо увидеть, и сразу захочется купить». Подборка стильных квартир в Минске с дизайнерским ремонтом
«Ее надо увидеть, и сразу захочется купить». Подборка стильных квартир в Минске с дизайнерским ремонтом
«Ее надо увидеть, и сразу захочется купить». Подборка стильных квартир в Минске с дизайнерским ремонтом
«Ее надо увидеть, и сразу захочется купить». Подборка стильных квартир в Минске с дизайнерским ремонтом

Гостиная уже традиционно совмещена с кухней. Здесь поместилась и зона приготовления еды, и зона отдыха, и даже небольшой аквариум (но без рыбок). Спальня, в свою очередь, лаконична: там стоит лишь кровать и шкаф. В большом совмещенном санузле поместился и душ, и ванна. 

Трехкомнатная квартира с необычной обеденной зоной за $236 тысяч

В объявлении указано, что это квартира «премиум-класса 100% готовности с мебелью в центре Минска». Дом расположен по ул. Червякова недалеко от парка Победы, ближе к ул. Орловской. 

Апартаменты находятся на восьмом этаже 9-этажного дома 2008 года постройки. В доме есть «видеонаблюдение, видеодомофон, просторный лифт, консьерж, аккуратный подъезд, прилежные соседи».

«Ее надо увидеть, и сразу захочется купить». Подборка стильных квартир в Минске с дизайнерским ремонтом
«Ее надо увидеть, и сразу захочется купить». Подборка стильных квартир в Минске с дизайнерским ремонтом
«Ее надо увидеть, и сразу захочется купить». Подборка стильных квартир в Минске с дизайнерским ремонтом
«Ее надо увидеть, и сразу захочется купить». Подборка стильных квартир в Минске с дизайнерским ремонтом

Общая площадь жилья — 107 кв.м. Собственник указывает, что в апартаментах «сделан новый ремонт по дизайн-проекту». При этом оформление жилья не назовешь тривиальным: в гостиной установлен фонтанчик для питья, на кухне — фальш-колонны и пейзаж в обеденной зоне, повсюду — фигурная лепнина и декоративная штукатурка. 

«Ее надо увидеть, и сразу захочется купить». Подборка стильных квартир в Минске с дизайнерским ремонтом
«Ее надо увидеть, и сразу захочется купить». Подборка стильных квартир в Минске с дизайнерским ремонтом
«Ее надо увидеть, и сразу захочется купить». Подборка стильных квартир в Минске с дизайнерским ремонтом
«Ее надо увидеть, и сразу захочется купить». Подборка стильных квартир в Минске с дизайнерским ремонтом

Что касается размещения комнат, то изолированных комнат 2 (12,9 кв.м и 28,4 кв.м), еще одна — гостиная, совмещенная с кухней (24 кв.м). При этом здесь есть два санузла, лоджия (4,5 кв.м), кладовая (2,4 кв.м) и холл (19 кв.м).

Трехкомнатная квартира для "уверенных в себе людей" за $198,7 тысячи

На «закуску» мы оставили объявление, которое не может не привлекать внимание. «Вы уверенный в себе человек? Знаете, чего хотите от жизни? И можете себе это позволить? Тогда позвольте себе с легкостью лучшее из лучшего! Для успешной жизни Вам нужен качественный дом в Минске», — сразу берет в оборот риэлтер.

«Ее надо увидеть, и сразу захочется купить». Подборка стильных квартир в Минске с дизайнерским ремонтом
«Ее надо увидеть, и сразу захочется купить». Подборка стильных квартир в Минске с дизайнерским ремонтом
«Ее надо увидеть, и сразу захочется купить». Подборка стильных квартир в Минске с дизайнерским ремонтом
«Ее надо увидеть, и сразу захочется купить». Подборка стильных квартир в Минске с дизайнерским ремонтом

Евротрешка общей площадью 96 кв.м расположена в пешей доступности от ст. м. «Парк Челюскинцев». Квартира находится на десятом этаже 19-этажного каркасно-блочного дома. Апартаменты полностью меблированы, кухня оснащена всей необходимой бытовой техникой. В объявлении указано, что покупатель станет первым жильцом этой квартиры. 

«Ее надо увидеть, и сразу захочется купить». Подборка стильных квартир в Минске с дизайнерским ремонтом
«Ее надо увидеть, и сразу захочется купить». Подборка стильных квартир в Минске с дизайнерским ремонтом
«Ее надо увидеть, и сразу захочется купить». Подборка стильных квартир в Минске с дизайнерским ремонтом

«Успех — это успеть. А Вам пора купить и насладиться!» — именно такими словами завершает представление квартиры риэлтер. 

 
Теги: Минск
 
 
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Купить квартиру — это еще полдела, не стоит забывать и о ремонте. При этом, чтобы сделать качественный ремонт в квартире, иногда нужно потратить сумму, равную чуть...
 
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