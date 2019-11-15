«Ее надо увидеть, и сразу захочется купить». Подборка стильных квартир в Минске с дизайнерским ремонтом

Весь ремонт выполнен в классическом стиле в современной его интерпретации. Основные цвета в интерьере — бежевый, белый и коричневый с небольшими яркими акцентами в виде кусочка фиолетовой стены в спальне.

Еще одна квартира с ремонтом примерно в том же стиле, что и в предыдущем объявлении, находится на ул. Киселева. Она расположена на четвертом этаже 5-этажного дома. И, несмотря на то, что заявлена как двухкомнатная, изолированная комната здесь также одна.