На поддержку предприятий-экспортеров ежегодно готовы выделять до 29 млн долларов

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 ноября подписал указ № 412 «О поддержке экспорта», согласно которому на поддержку предприятий-экспортеров ежегодно готовы выделять до 29 миллионов долларов.



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Согласно документу, который уже вступил в силу, бизнес сможет получить деньги в качестве компенсации расходов на участие в зарубежных выставках и компенсации за оценку соответствия продукции техрегламентам государств из-за пределов ЕАЭС. В обоих случаях, отмечает юрист компании Arzinger Никита Бабкин, речь идет о возмещении государством до половины понесенных расходов. TUT.BY выяснил, кто может получить компенсацию, о каких суммах идет речь, что для этого необходимо.

Кто получит

На компенсации могут претендовать все зарегистрированные в Беларуси юридические лица и ИП, кторые занимаются экспортом не только товаров, но и услуг.

Возмещение происходит на текущие (расчетные) банковские счета в белорусских рубля (по курсу Нацбанка на дату вынесения решения о возмещения в случае понесенных расходов в иностранной валюте).

Ожидаемо Не светит компенсация: должникам перед бюджетом и внебюджетными государственными фондами, организациям, которые находятся в стадии ликвидации или банкротства.

Сколько получит

В случае с выставками на счета одной организации может попасть не более 250 базовых величин (это 6375 рублей). И такая помощь единоразовая. В случае возмещения за оценку соответствия с техническими требованиями иностранных государств подмога может составить до 500 базовых.

При этом во втором случае компенсацией организации смогут воспользоваться дважды в течение календарного года.

Всего в бюджет будут закладывать по 10000 базовых на каждый уполномоченный республиканский (местный) орган власти. То есть по состоянию на сегодня этот общий пирог господдержки составил бы свыше 60 миллионов рублей.

Нюансы

Компенсацию смогут перечислить не за каждую выставку, где презентуется белорусская продукция. Сперва целевое для бизнеса мероприятие должно попасть в специальный перечень, который будут формировать правительство, Управделами главы государства и местные исполкомы.

В этом году он должен быть сформирован за полмесяца, до 1 декабря (и включен в проект бюджетов на 2020-й год). Перечень целевых мероприятий на 2021 год (и далее) — будет формироваться до 1 апреля.

Свои предложения можно направлять в республиканские или местные органы, по месту нахождения (прописки). В них параллельно с заявлением и копиями уставных документов нужно будет указать предполагаемые расходы и, соответственно, желаемую сумму возмещения.

Порядок приема и рассмотрения заявлений будет размещаться на сайтах госорганов.

Дважды не получится:

— эти меры поддержки не касаются ивентов из плана национальных выставок (экспозиций), который ежегодно утверждается Советом министров;

— компенсации не будет, если для участия в выставке вами уже получена поддержка (или на нее вы тоже подали документы) в рамках программ по поддержке малого и среднего предпринимательства.

— Очевидно, эти меры скорее направлены на малые и средние предприятия. Для них, а не для промышленных гигантов, актуален указанный в документе размер компенсации. Все-таки 6 тысяч+ белорусских рублей (как установленный предел в 250 базовых) даже рядом не стоит с миллионными расходами корпораций на проектирование, изготовление и монтаж выставочных павильонов, отмечают в Arzinger. Каждая из статей расходов таких компаний может многократно превышать эту сумму. Для тех же, чей маркетинговый бюджет скромнее, это довольно серьезное подспорье. Что касается мер по поддержке тех малых и средних предприятий, которые сертифицируют свою продукцию по ту сторону границы ЕАЭС, то, по крайней мере, на часть процедуры по сертификации (например, на услуги по переводу, легализацию документов) этой компенсации скорее хватит, чем нет.