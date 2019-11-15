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Первый Региональный форум предпринимательства пройдёт в Бресте (программа)
16.11.2019 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Форум проводится при финансовой поддержке Европейского союза и ПРООН, под патронажем Министерства экономики Республики Беларусь. Основной целью Регионального форума предпринимательства является популяризация роли и вклада предпринимателей в устойчивое развитие регионов.
Участники обсудят широкий круг вопросов, связанных с развитием инфраструктуры поддержки предпринимательства, включая работу центров поддержки бизнеса, инкубаторов малого предпринимательства, технопарков, функционированием бизнес-союзов и деловых кругов. Также форум станет площадкой для коммуникации между бизнесом, республиканскими и местными органами государственного управления, общественными советами и структурами по поддержке частной инициативы, малого и среднего бизнеса.
Программа Первого Регионального форума предпринимательства предполагает серию мероприятий для предпринимателей и представителей местных органов государственной власти для обмена мнениями и опытом, участники смогут изучить современные тенденции и международный опыт в сфере развития инновационного предпринимательства, альтернативного финансирования бизнеса и финансовых технологий для развития малого и среднего бизнеса. Приглашенные эксперты расскажут о механизмах развития новых бизнес-моделей и инноваций внутри компаний. В программе также запланирована панельная дискуссия «Предпринимательская экосреда в регионах: роль, проблемы и перспективы», участники которой обсудят основные проблемы в развитии регионального предпринимательства.
Во время Первого Регионального форума предпринимательства состоится церемония награждения победителя Национальной премии «Ментор года». Цель премии – поддержать успешных бизнесменов, которые безвозмездно делятся своим опытом и передают молодежи вместе с ценными знаниями азарт предпринимательства. За премию поборются номинанты, которых выдвинули ведущие организации в сфере продвижения предпринимательства и стартов Беларуси. Победителя определит организационный совет Всемирной недели предпринимательства в Беларуси. Планируется, что премию победителю вручит министр экономики Республики Беларусь Дмитрий Крутой.
Программа Первого Регионального форума предпринимательства:
Полная программа Всемирной недели предпринимательства размещена на сайте
Напомним, в Пинске в рамках Всемирной недели предпринимательства 19 ноября пройдет региональный профильный бизнес-форум. С программой форума можно ознакомиться
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