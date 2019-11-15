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Первый Региональный форум предпринимательства пройдёт в Бресте (программа)

16.11.2019 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Первый Региональный форум предпринимательства пройдёт в Бресте (программа)
Первый Региональный форум предпринимательства пройдет в Бресте 21 ноября 2019 года в рамках Всемирной недели предпринимательства (Global Enterpreneurship Week). Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили организаторы.

Форум проводится при финансовой поддержке Европейского союза и ПРООН, под патронажем Министерства экономики Республики Беларусь. Основной целью Регионального форума предпринимательства является популяризация роли и вклада предпринимателей в устойчивое развитие регионов.

Участники обсудят широкий круг вопросов, связанных с развитием инфраструктуры поддержки предпринимательства, включая работу центров поддержки бизнеса, инкубаторов малого предпринимательства, технопарков, функционированием бизнес-союзов и деловых кругов. Также форум станет площадкой для коммуникации между бизнесом, республиканскими и местными органами государственного управления, общественными советами и структурами по поддержке частной инициативы, малого и среднего бизнеса.

«Первый Региональный форум предпринимательства – это свидетельство поступательного движения государства в сфере развития регионов. Мы хотим продемонстрировать, что инновационность – экстерриториальна, что именно в регионах инновационное предпринимательство может выйти на новый уровень своего развития. Государство заинтересовано в развитии местного предпринимательства и прилагает все усилия для того, чтобы помочь местному бизнесу крепко стать на ноги», – отметил заместитель Министра экономики Республики Беларусь Дмитрий Матусевич.

Программа Первого Регионального форума предпринимательства предполагает серию мероприятий для предпринимателей и представителей местных органов государственной власти для обмена мнениями и опытом, участники смогут изучить современные тенденции и международный опыт в сфере развития инновационного предпринимательства, альтернативного финансирования бизнеса и финансовых технологий для развития малого и среднего бизнеса. Приглашенные эксперты расскажут о механизмах развития новых бизнес-моделей и инноваций внутри компаний. В программе также запланирована панельная дискуссия «Предпринимательская экосреда в регионах: роль, проблемы и перспективы», участники которой обсудят основные проблемы в развитии регионального предпринимательства.

Во время Первого Регионального форума предпринимательства состоится церемония награждения победителя Национальной премии «Ментор года». Цель премии – поддержать успешных бизнесменов, которые безвозмездно делятся своим опытом и передают молодежи вместе с ценными знаниями азарт предпринимательства. За премию поборются номинанты, которых выдвинули ведущие организации в сфере продвижения предпринимательства и стартов Беларуси. Победителя определит организационный совет Всемирной недели предпринимательства в Беларуси. Планируется, что премию победителю вручит министр экономики Республики Беларусь Дмитрий Крутой.

Программа Первого Регионального форума предпринимательства:

  • 10.30 – 11.00 – Регистрация участников.
  • 11.00 – 11.30 – Открытие форума. Приветственные слова.
  • 11.30 –  11.40 – Вручение премии «Ментор года-2019».
  • 11.40 – 12.00 – Пресс-подход.
  • 12.00 – 12.40 – Панельная дискуссия «Предпринимательская экосреда в регионах: роль, проблемы и перспективы».
  • 12.40 – 13.00 – Возможности экосистемы. Местный уровень.
  • Эффективное взаимодействие предпринимателя с Технопарком на местном уровне для привлечения финансирования.
  • 13.00 – 13.20 – Программы трансграничного сотрудничества как один из драйверов регионального развития Брестской области.
  • 13.20 – 14.00 – Перерыв. Кофе-пауза.
  • 14.00 – 14.50 – Панельная дискуссия «Возможности альтернативного финансирования бизнеса».
  • 14.50 – 15.10 – Мастер-класс «Возможности новых бизнес-моделей».
  • 15.10 –15.40 – Перерыв. Кофе-пауза.
    15.40 – 16.00 – Возможности новых бизнес-моделей: Подход к разработке импакт-моделей.
  • 16.00 – 16.30 – Возможности развития инноваций внутри компании.
  • 16.30 – 17.30 – Подведение итогов.

Полная программа Всемирной недели предпринимательства размещена на сайте www.gew.by

Напомним, в Пинске в рамках Всемирной недели предпринимательства 19 ноября пройдет региональный профильный бизнес-форум. С программой форума можно ознакомиться здесь. 

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Первый Региональный форум предпринимательства пройдёт в Бресте (программа) Первый Региональный форум предпринимательства пройдёт в Бресте (программа) Первый Региональный форум предпринимательства пройдёт в Бресте (программа) Первый Региональный форум предпринимательства пройдёт в Бресте (программа) Первый Региональный форум предпринимательства пройдёт в Бресте (программа) Первый Региональный форум предпринимательства пройдёт в Бресте (программа)

 
Теги: Брест
 
 
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