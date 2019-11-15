Белорусская экономика в октябре возобновила рост

Источник материала: Tut.by

Внутренний валовый продукт Беларуси за январь-октябрь 2019 года составил в текущих ценах 109,295 млрд рублей и вырос на 1,1% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщил Национальный статистический комитет со ссылкой на первую оценку ВВП.

В октябре ВВП вырос на 0,1 процентного пункта. До этого в сентябре и августе наблюдалось снижение.

Белорусская экономика застопорилась после апрельской истории с «грязной» российской нефтью, из-за чего упал экспорт топлива. Также повлияла отмена поставок темных нефтепродуктов из России и снижение экспортных цен на калийные удобрения, нефть и нефтепродукты.

В Минэкономики считают, что ВВП еще вырастет в IV квартале благодаря транспортной сфере, сельскому хозяйству и розничной торговле.

По итогам года власти прогнозировали прирост на уровне 4%.

Правительство по поручению Александра Лукашенко повысило прогноз роста белорусской экономики на 2020 год с 2,5 до 2,8%.

Председатель правления Нацбанка Беларуси Павел Каллаур уверен в реалистичности консервативного прогноза по росту белорусский экономики в 2020 году на уровне 1,9%, который Минфин заложил в проект бюджета на будущий год.