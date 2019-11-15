ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусская экономика в октябре возобновила рост

16.11.2019 12:36 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Внутренний валовый продукт Беларуси за январь-октябрь 2019 года составил в текущих ценах 109,295 млрд рублей и вырос на 1,1% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщил Национальный статистический комитет со ссылкой на первую оценку ВВП.

В октябре ВВП вырос на 0,1 процентного пункта. До этого в сентябре и августе наблюдалось снижение.

Белорусская экономика застопорилась после апрельской истории с «грязной» российской нефтью, из-за чего упал экспорт топлива. Также повлияла отмена поставок темных нефтепродуктов из России и снижение экспортных цен на калийные удобрения, нефть и нефтепродукты.

В Минэкономики считают, что ВВП еще вырастет в IV квартале благодаря транспортной сфере, сельскому хозяйству и розничной торговле.

По итогам года власти прогнозировали прирост на уровне 4%.

Правительство по поручению Александра Лукашенко повысило прогноз роста белорусской экономики на 2020 год с 2,5 до 2,8%.

Председатель правления Нацбанка Беларуси Павел Каллаур уверен в реалистичности консервативного прогноза по росту белорусский экономики в 2020 году на уровне 1,9%, который Минфин заложил в проект бюджета на будущий год.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Внутренний валовый продукт Беларуси за январь-октябрь 2019 года составил в текущих ценах 109,295 млрд рублей и вырос на 1,1% к аналогичному периоду прошлого года.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Первый Региональный форум предпринимательства пройдёт в Бресте (программа)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика