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Белорусская экономика в октябре возобновила рост
16.11.2019 12:36 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Внутренний валовый продукт Беларуси за январь-октябрь 2019 года составил в текущих ценах 109,295 млрд рублей и вырос на 1,1% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщил Национальный статистический комитет со ссылкой на первую оценку ВВП.
В октябре ВВП вырос на 0,1 процентного пункта. До этого в сентябре и августе наблюдалось снижение.
Белорусская экономика застопорилась после апрельской истории с «грязной» российской нефтью, из-за чего упал экспорт топлива. Также повлияла отмена поставок темных нефтепродуктов из России и снижение экспортных цен на калийные удобрения, нефть и нефтепродукты.
В Минэкономики считают, что ВВП еще вырастет в IV квартале благодаря транспортной сфере, сельскому хозяйству и розничной торговле.
По итогам года власти прогнозировали прирост на уровне 4%.
Правительство по поручению Александра Лукашенко
Председатель правления Нацбанка Беларуси Павел Каллаур
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Внутренний валовый продукт Беларуси за январь-октябрь 2019 года составил в текущих ценах 109,295 млрд рублей и вырос на 1,1% к аналогичному периоду прошлого года.
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