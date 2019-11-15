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Румас вместе с женой проголосовал досрочно
16.11.2019 13:12 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас вместе с супругой Жанной досрочно проголосовал на парламентских выборах, сообщает пресс-служба правительства.
Сергей Румас проголосовал в пятом Колодищанском участке № 39 Логойского избирательного округа № 75. Видео с участка
Супруга премьер-министра работает в медицинском центре, она стоматолог-терапевт.
Напомним, парламентские выборы в Беларуси пройдут уже в это воскресенье, 17 ноября. За четыре дня в Беларуси
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Сергей Румас проголосовал в пятом Колодищанском участке № 39 Логойского избирательного округа № 75.
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