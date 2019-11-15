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С одной стороны красят фасад, с другой — нет окон и стен. Как идет строительство ЖК «Парк Челюскинцев»

16.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Жилой комплекс «Парк Челюскинцев» сейчас выглядит немного странно. В одной части новостройки уже приступили к финишной отделке фасада, а в другой — еще нет окон и даже стен. Смотрим, как идет строительство сейчас.

С одной стороны красят фасад, с другой — нет окон и стен. Как идет строительство ЖК «Парк Челюскинцев»
С одной стороны красят фасад, с другой — нет окон и стен. Как идет строительство ЖК «Парк Челюскинцев»
С одной стороны красят фасад, с другой — нет окон и стен. Как идет строительство ЖК «Парк Челюскинцев»
С одной стороны красят фасад, с другой — нет окон и стен. Как идет строительство ЖК «Парк Челюскинцев»

Dana Holdings застраивает в Минске самые привлекательные участки, вот и ЖК «Парк Челюскинцев» может похвастаться отличным расположением: тут и парк рядом, и станции метро, и любые магазины и рестораны в пешей доступности.

С одной стороны красят фасад, с другой — нет окон и стен. Как идет строительство ЖК «Парк Челюскинцев»
С одной стороны красят фасад, с другой — нет окон и стен. Как идет строительство ЖК «Парк Челюскинцев»
С одной стороны красят фасад, с другой — нет окон и стен. Как идет строительство ЖК «Парк Челюскинцев»
С одной стороны красят фасад, с другой — нет окон и стен. Как идет строительство ЖК «Парк Челюскинцев»

В конце 2018 года застройщик обещал закончить строительство до 2021 года. В марте 2019 года Минский городской исполнительный комитет скорректировал дату ввода жилого комплекса в эксплуатацию — май 2022 года. 

Согласно проекту, в жилом комплексе возведут 10 жилых домов высотой от 8 до 25 этажей со встроенным детским садом на 90 мест. Всего здесь планируется построить 555 квартир, которые распределены на 13 отдельных подъездов. На каждом этаже до пяти квартир.

При этом бетонные «Береза», «Рябина», «Ясень», «Тополь» и «Каштан» (так застройщик назвал дома ЖК «Парк Челюскинцев»), помимо жилья, предусматривают и размещение многофункциональных помещений.

Также в «Парке Челюскинцев» появятся детский сад на 230 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), паркинг на 999 машиномест, 6 гараж-стоянок под платформами домов №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вокруг комплекса собираются обустроить пешеходные переходы, автостоянки, железнодорожный переезд, а также озеленить территорию. Паркинг и детский сад построят на 10-й и 12-й очереди соответственно.

С одной стороны красят фасад, с другой — нет окон и стен. Как идет строительство ЖК «Парк Челюскинцев»
С одной стороны красят фасад, с другой — нет окон и стен. Как идет строительство ЖК «Парк Челюскинцев»
С одной стороны красят фасад, с другой — нет окон и стен. Как идет строительство ЖК «Парк Челюскинцев»
С одной стороны красят фасад, с другой — нет окон и стен. Как идет строительство ЖК «Парк Челюскинцев»

Проект состоит из 13 очередей строительства: где-то работы уже практически завершены, а где-то идут полным ходом. Сейчас видно, что в одной из секций завершается оформление фасада здания. Цветовая гамма перекликается с ЖК Vogue, стоящим по соседству. Определить границы двух комплексов становится еще сложнее, все строительство воспринимается как единый проект.

С одной стороны красят фасад, с другой — нет окон и стен. Как идет строительство ЖК «Парк Челюскинцев»
С одной стороны красят фасад, с другой — нет окон и стен. Как идет строительство ЖК «Парк Челюскинцев»
С одной стороны красят фасад, с другой — нет окон и стен. Как идет строительство ЖК «Парк Челюскинцев»
С одной стороны красят фасад, с другой — нет окон и стен. Как идет строительство ЖК «Парк Челюскинцев»
 
Теги: Минск
 
 
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Жилой комплекс «Парк Челюскинцев» сейчас выглядит немного странно. В одной части новостройки уже приступили к финишной отделке фасада, а в другой — еще нет окон и...
 
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