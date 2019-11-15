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С одной стороны красят фасад, с другой — нет окон и стен. Как идет строительство ЖК «Парк Челюскинцев»
16.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Жилой комплекс «Парк Челюскинцев» сейчас выглядит немного странно. В одной части
Dana Holdings застраивает в Минске самые привлекательные участки, вот и ЖК «Парк Челюскинцев» может похвастаться отличным расположением: тут и парк рядом, и станции метро, и любые магазины и рестораны в пешей доступности.
В конце 2018 года застройщик
Согласно проекту, в
При этом бетонные «Береза», «Рябина», «Ясень», «Тополь» и «Каштан» (так застройщик назвал дома ЖК «Парк Челюскинцев»), помимо жилья, предусматривают и размещение многофункциональных помещений.
Также в «Парке Челюскинцев» появятся детский сад на 230 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), паркинг на 999 машиномест, 6 гараж-стоянок под платформами домов №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вокруг комплекса собираются обустроить пешеходные переходы, автостоянки, железнодорожный переезд, а также озеленить территорию. Паркинг и детский сад построят на 10-й и 12-й очереди соответственно.
Проект состоит из 13 очередей строительства: где-то работы уже практически завершены, а где-то идут полным ходом. Сейчас видно, что в одной из секций завершается оформление фасада здания. Цветовая гамма перекликается с ЖК Vogue, стоящим по соседству. Определить границы двух комплексов становится еще сложнее, все строительство воспринимается как единый проект.
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С одной стороны красят фасад, с другой — нет окон и стен. Как идет строительство ЖК «Парк Челюскинцев»
Жилой комплекс «Парк Челюскинцев» сейчас выглядит немного странно. В одной части новостройки уже приступили к финишной отделке фасада, а в другой — еще нет окон и...
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