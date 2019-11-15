Доходы населения за год выросли на 6,8%

Национальный статистический комитет сообщил о размере реальных располагаемых денежных доходов белорусов в январе-сентябре 2019 года.

По информации Белстат, денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги в январе – сентябре 2019 года выросли на 6,8% к аналогичному периоду минувшего года.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,1%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,4%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,7%, сообщает Белсат. За семь месяцев реальные располагаемые денежные доходы повысились на 7,1%.

Премьер-министр Сергей Румас на нулевом чтении бюджета в палате представителей 5 ноября сообщил , что размер средней заработной платы «по экономике» в 2020 году составит 1162 рубля, у бюджетников зарплата вырастет до 921 рубля. Минимальная зарплата с начала 2020 года составит 375 рублей.