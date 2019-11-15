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Доходы населения за год выросли на 6,8%
16.11.2019 14:15 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Национальный статистический комитет сообщил о размере реальных располагаемых денежных доходов белорусов в январе-сентябре 2019 года.
По информации Белстат, денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги в январе – сентябре 2019 года выросли на 6,8% к аналогичному периоду минувшего года.
В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,1%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,4%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,7%, сообщает Белсат. За семь месяцев реальные располагаемые денежные доходы
Премьер-министр Сергей Румас на нулевом чтении бюджета в палате представителей 5 ноября
По данным Белстата, 54,7% белорусов
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Национальный статистический комитет сообщил о размере реальных располагаемых денежных доходов белорусов в январе-сентябре 2019 года.
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