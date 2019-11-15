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На предприятии Ивановского района картофель выкапывают из горшков
16.11.2019 15:15 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTКартофель всему голова - на предприятии Ивановского района картофель выкапывают из горшков. Там работает целая лаборатория по выращиванию овощей. Сегодня белорусский картофель продают далеко за пределами страны, а очищенные овощи стали новым направлением в производстве и маркетинге.
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Картофель всему голова - на предприятии Ивановского района картофель выкапывают из горшков. Там работает целая лаборатория по выращиванию овощей. Сегодня...
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