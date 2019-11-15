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«Право выбора»: Официальные данные о явке на выборы депутатов завышены более чем в два раза

16.11.2019 17:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Официальные данные о явке на выборы депутатов Палаты представителей, опубликованные Центризбиркомом по итогам четырех дней досрочного голосования, завышены более чем в два раза. К такому выводу пришли наблюдатели кампании «Право выбора».


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Координатор кампании Алесь Силков напомнил, что во всех областных центрах страны, а также Минске и Бобруйске представители кампании «Право выбора» осуществляют тотальное наблюдение на всех 319 избирательных участках девяти округов. Всего в Беларуси 110 округов — по числу избираемых депутатов нижней палаты парламента.

Таким образом, если основываться на данных по тем округам, где «Право выбора» ведет постоянное наблюдение, то, по словам Силкова, средняя явка за четыре дня досрочного голосования по всей стране «выкристаллизовывается на уровне 12%», в то время как Центризбирком рапортует о 27,5%.

— Даже эти 12% они делают всякими накрутками, используя все возможности. А когда объявлена явка на уровне 27,5%, выборы становятся просто истерические, — сказал Силков.

Он пояснил, что это проявляется в изменении поведения избирательных комиссий, их отношении к оппозиционным кандидатам и независимым наблюдателям.

— Власти понимают, что реальную явку на выборы им невозможно сделать, — заявил нацкоординатор кампании «Право выбора». — Начинает увеличиваться число участков, где есть несовпадение количества проголосовавших по подсчетам наблюдателей, и цифр, отраженных в протоколах. Первые два дня таких участков из 319 [наблюдаемых кампанией] было около 30%. Сейчас это стало повально. То есть дан приказ — должна быть явка, как в среднем по Беларуси. И каждый председатель комиссии начинает придумывать, как ему это сделать, — подытожил Силков.

Напомним, за время досрочного голосования независимые наблюдатели зафиксировали 238 нарушений избирательного законодательства, подано 148 жалоб по фактам этих нарушений. Самый громкий случай произошел в Бресте, где наблюдатель Юрий Вощенчук снял на видео якобы попытку вбросить пачку бюллетеней в ящик для голосования. 14 ноября глава ЦИК Лидия Ермошина, комментируя этот случай, заявила, что наблюдателя надо лишить аккредитации. Буквально на следующий день Вощенчука аккредитации лишили.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Средняя явка, по данным кампании «Право выбора» за четыре дня досрочного голосования по всей стране «выкристаллизовывается на уровне 12%», в то время как...
 
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