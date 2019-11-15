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ВВП Беларуси начал расти
16.11.2019 18:11 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Национальный статистический комитет сообщает о росте валового внутреннего продукта Беларуси в январе-октябре. ВВП за октябрь вырос на 0,1%.
Как сообщает Белстат, была осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за январь – октябрь текущего года. По последним данным, объем ВВП Беларуси в текущих ценах составил 109,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 101,1% к уровню января – октября 2018 года. Индекс-дефлятор ВВП в январе – октябре 2019 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 106,9%.
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Национальный статистический комитет сообщает о росте валового внутреннего продукта Беларуси в январе-октябре. ВВП за октябрь вырос на 0,1%.
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