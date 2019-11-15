ВВП Беларуси начал расти

Национальный статистический комитет сообщает о росте валового внутреннего продукта Беларуси в январе-октябре. ВВП за октябрь вырос на 0,1%.

Как сообщает Белстат, была осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за январь – октябрь текущего года. По последним данным, объем ВВП Беларуси в текущих ценах составил 109,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 101,1% к уровню января – октября 2018 года. Индекс-дефлятор ВВП в январе – октябре 2019 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 106,9%.

Отметим, что в октябрьском отчете Всемирного банка об экономической ситуации в Европе и Центральной Азии, говорилось о замедлении темпов экономисеского роста Беларуси после прироста на 3% в минувшем году, рост ВВП Беларуси в 2019 году составит 1,5%, в 2020 году — 1,3%, в 2021 году — 1,2%. Во Всемирном банке полагают, что Беларусь в 2019 году войдет в регионе в число аутсайдеров по темпам экономического роста.

За девять месяцев этого года ВВП вырос на один процент. В минувшем году к сентябрю рост экономики Беларуси составлял 3,7%.