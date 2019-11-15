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У здания ЦИК несколько активистов сожгли свои удостоверения кандидатов в депутаты

16.11.2019 20:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У здания ЦИК на площади Независимости в Минске несколько кандидатов в депутаты сожгли свои свидетельства о регистрации и свидетельства доверенных лиц. Это произошло в рамках «Встречи свободных людей», которую проводил Николай Статкевич и активисты «Европейской Беларуси».


Фото: «Радыё Свабода»

Акция началась на площади Свободы. Как сообщил БалПАН, около 70 участников акции отправились с площади Свободы на площадь Независимости к зданию Центральной избирательной комиссии. Там некоторые действующие и бывшие кандидаты в депутаты Палаты представителей планировали демонстративно сжечь свои кандидатские удостоверения.

До начала шествия, еще на площади Свободы активист кампании «Европейская Беларусь» Михаил Бондаренко, который выдвигался в парламент от Партии БНФ по Мозырскому избирательному округу № 42, заявил о снятии своей кандидатуры и сжег свое удостоверение кандидата в депутаты. Аналогичным образом поступили снятые Центризбиркомом или снявшиеся с выборов сами кандидаты Ольга Николайчик, Артем Черняк, Дмитрий Козлов, Оксана Юшкевич. О своем намерении сняться с выборов БелаПАН также сообщила сопредседатель движения солидарности «Разам» Елена Толстая, в рамках предвыборного пикета которой и прошла сегодняшняя акция.

Экс-кандидат в президенты Николай Статкевич, доверенное лицо Елены Толстой, заявил, что следующий год «будет определять судьбу нации».

— Нам придется преодолеть страх, выйти на защиту страны, — сказал Статкевич.

На площадь Независимости к зданию ЦИК дошло около сотни человек. Активист «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель, указывая на здание ЦИК, заявил, что «отсюда фальсифицируют наши голоса».

— Настоящие, свободные выборы в Беларуси будут очень быстро, намного быстрее, чем и они, и вы думаете — сразу после ухода Лукашенко, — заявил Афнагель.

Акция завершилась сжиганием свидетельств о регистрации кандидатов в депутаты и их доверенных лиц.

 
Теги: Минск
 
 
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Это произошло в рамках «Встречи свободных людей», которую проводил Николай Статкевич и активисты «Европейской Беларуси».
 
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