Неизвестные напали на журналистов «Радыё Свабода» на «Встрече свободных людей»

Источник материала: Tut.by

На акции «Встреча свободных людей», которая 16 ноября вечером прошла в Минске, неизвестные напали на журналистов. Об этом сообщает «Радыё Свабода» .

После митинга на площади Свободы колонна участников направилась на площадь Независимости к ЦИК. Во время шествия и произошло нападение — неизвестные повредили камеру журналистам, которые вели стрим с акции.

Відэа нападу на нашых журналістаў pic.twitter.com/KiAMKvRgUv — Радыё Свабода (@svaboda) November 16, 2019

Накануне, напомним, проходила аналогичная акция , тогда обошлось без провокаций.