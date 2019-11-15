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Неизвестные напали на журналистов «Радыё Свабода» на «Встрече свободных людей»
16.11.2019 20:14 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На акции «Встреча свободных людей», которая 16 ноября вечером
После митинга на площади Свободы колонна участников направилась на площадь Независимости к ЦИК. Во время шествия и произошло нападение — неизвестные повредили камеру журналистам, которые вели стрим с акции.
Накануне, напомним, проходила
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Неизвестные повредили камеру журналистам, которые вели стрим с акции.
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