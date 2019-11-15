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Досрочное голосование завершилось: за пять дней проголосовал каждый третий избиратель
16.11.2019 21:27 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За пять дней досрочного голосования на парламентских выборах в Беларуси приняло участие 35,77% избирателей. Самая высокая явка отмечена в Гомельской области — 39,41%, самая низкая — в Минске — 28,56%, сообщает ЦИК.
В Могилевской области досрочно проголосовало 39,11% избирателей, в Витебской — 38,26%, Минской — 37,49%, Гродненской — 36,50%.
На предыдущих парламентских выборах в 2016 году, согласно данным ЦИК, досрочно проголосовало 31,29% избирателей, в 2012 году — 25,9%.
Организаторы кампании наблюдения «Право выбора»
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По данным ЦИК, за пять дней досрочного голосования в выборах приняло участие 35,77% избирателей. Самая высокая явка отмечена в Гомельской области - 39,41%, самая низкая -...
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