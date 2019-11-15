Досрочное голосование завершилось: за пять дней проголосовал каждый третий избиратель

Источник материала: Tut.by

За пять дней досрочного голосования на парламентских выборах в Беларуси приняло участие 35,77% избирателей. Самая высокая явка отмечена в Гомельской области — 39,41%, самая низкая — в Минске — 28,56%, сообщает ЦИК.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Могилевской области досрочно проголосовало 39,11% избирателей, в Витебской — 38,26%, Минской — 37,49%, Гродненской — 36,50%.

На предыдущих парламентских выборах в 2016 году, согласно данным ЦИК, досрочно проголосовало 31,29% избирателей, в 2012 году — 25,9%.

Организаторы кампании наблюдения «Право выбора» считают , что официальные данные о явке на выборы депутатов палаты представителей, опубликованные Центризбиркомом по итогам четырех дней досрочного голосования, завышены более чем в два раза.