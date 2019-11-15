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Завод "БелДжи" празднует свой второй день рождения
16.11.2019 21:40 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTНа освоение новых рынков сбыта направлена и активная работа на заводе "БелДжи". С момента старта производства компания уверенно вошла в первую пятерку по продажам на рынке, потеснив именитых конкурентов. Появились рабочие места, новые специальности в учебных заведениях для машиностроительной сферы. Бренд стал узнаваемым. В эти дни “БелДжи” празднует свой второй день рождения!
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На освоение новых рынков сбыта направлена и активная работа на заводе "БелДжи". С момента старта производства компания уверенно вошла в первую пятерку по продажам...
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