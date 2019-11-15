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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Завод "БелДжи" празднует свой второй день рождения На освоение новых рынков сбыта направлена и активная работа на заводе "БелДжи". С момента старта производства компания уверенно вошла в первую пятерку по продажам...

На освоение новых рынков сбыта направлена и активная работа на заводе "БелДжи". С момента старта производства компания уверенно вошла в первую пятерку по продажам на рынке, потеснив именитых конкурентов. Появились рабочие места, новые специальности в учебных заведениях для машиностроительной сферы. Бренд стал узнаваемым. В эти дни “БелДжи” празднует свой второй день рождения!