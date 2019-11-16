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Комитет госконтроля выявил многочисленные факты занижения налоговой базы субъектами хозяйствования Брестской области

17.11.2019 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Комитет госконтроля выявил многочисленные факты занижения налоговой базы субъектами хозяйствования Брестской области
Как рассказал корреспонденту pinsknews.by заместитель начальника управления координации контрольной деятельности и организационной работы Комитета госконтроля по Брестской области Дмитрий Бархатов, специалистами Комитета по результатам проводимых контрольно-аналитических мероприятий выявляются многочисленные факты занижения субъектами хозяйствования налоговой базы в результате отнесения на затраты, учитываемые при налогообложении, оплаты стоимости топливно-энергетических ресурсов (топлива), израсходованных при эксплуатации механических транспортных средств, на которые отсутствуют нормы расхода топлива, утвержденные Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь (далее – Минтранс).

Так, в соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь, расходы на оплату стоимости топливно-энергетических ресурсов при налогообложении прибыли подлежат учету в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством. Соответственно, затраты на оплату стоимости топливно-энергетических ресурсов, израсходованных сверх норм, установленных в соответствии с законодательством, при налогообложении прибыли учету не подлежат.

В соответствии с действующим законодательством нормирование расхода видов топлива (разработка и утверждение норм) для механических транспортных средств, судов, машин, механизмов и оборудования осуществляется Минтрансом. Таким образом, установленными в соответствии с законодательством являются нормы в области транспортной деятельности, включенные в постановления Минтранса (разъяснение размещено на официальном интернет-сайте Минтранса 26.09.2019).

При выявлении подобных фактов занижения налоговой базы в ходе контрольных мероприятий, подлежит доначислению к уплате (взысканию) в бюджет соответствующие налоги с начислением пени и применением к виновным мер административной ответственности, при отсутствии состава уголовно наказуемого деяния.

В целях устранения допущенных нарушений необходимо в добровольном порядке внести изменения и (или) дополнения в налоговые декларации (расчеты), и исполнить налоговые обязательства. В целях исключения сверхнормативных затрат на оплату стоимости топливно-энергетических ресурсов целесообразно активизировать работу по разработке и установлению постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь норм расхода топлива, на эксплуатируемую технику.

 
 
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