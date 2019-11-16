Наблюдатели ОБСЕ: Нигде досрочное голосование не проходит как основное, на участках музыка не играет

Источник материала: Tut.by

Наблюдатели от ОБСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ следят за ходом основного дня голосования в Беларуси. Утром в воскресенье они приехали на участок № 460 в Минский государственный музыкальный колледж на улице Грибоедова, где выдвигается «Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич.



Специальный координатор ОБСЕ Маргарета Седерфельт и глава делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ Дитмир Бушати. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В этом году на выборы ЦИК аккредитовал 1028 международных наблюдателей. От СНГ аккредитовано 475 наблюдателей, от БДИПЧ ОБСЕ — 349, от Парламентской ассамблеи ОБСЕ — 83, от ПАСЕ — 28, от Шанхайской организации сотрудничества — 17, от избиркомов иностранных государств — 21. Также за выборами будут наблюдать 53 представителей дипкорпуса и 5 независимых наблюдателей.

На участке играет музыка — в колледже организован концерт в актовом зале. На входе избирателей встречает буфет, место для голосования — на втором этаже. Туда попасть люди с инвалидностью самостоятельно не могут, им, по словам председателя комиссии, будут помогать волонтеры.





Людей, пришедших голосовать, не очень много. И настроены они довольно агрессивно — увидев фотоаппарат, начинают нервничать. Один мужчина вышел из кабинки со сложенным в несколько раз бюллетенем. Но, увидев, что его фотографирует журналист, развернул бюллетень.

— Брошу так, чтобы потом не было этих домыслов, — заявил мужчина, вероятно, имея в виду инцидент в Бресте, где наблюдатель снял на видео, как девушка пыталась вбросить, по его оценке, пачку бюллетеней в урну, по ее версии, бюллетень был один, сложенный в три раза.

К 10 часам на участке № 460, по данным председателя избирательной комиссии Юрия Натычко проголосовало порядка 50 человек. Независимый наблюдатель отметил 25 человек. Наблюдателей на участке посадили возле лестницы, кабинки для голосования стоят от них на расстоянии пяти метров, а урны — за кабинками, то есть вне поля зрения наблюдателей.



За столами сидят наблюдатели, кабинки в 5 метрах от них, а урны для голосования — за кабинками, вне поля зрения наблюдателей. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Мы пожаловались председателю, но он говорит, что все в рамках норм, — говорит независимый наблюдатель Александр. — Нам разрешили подходить к кабинкам, следить за урнами, но я ведь не буду подпрыгивать и бегать за каждым голосующим, я наблюдатель и должен все видеть со своего места.

За столом, стоящим между кабинкой и урной, сидит член избирательной комиссии. Председатель считает, что места для наблюдателей организованы по закону.

— Наблюдатели могут подойти ближе и посмотреть, что происходит возле урны, — говорит Юрий Натычко.

— Но Лидия Ермошина заявила, что это нарушение.

— У нас все довольно либерально.

Первая группа международных наблюдателей на участок приезжала в 8 утра. В 10 утра в колледж приехали Специальный координатор ОБСЕ Маргарета Седерфельт и глава делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ Дитмир Бушати.

Председатель комиссии показал наблюдателям, как устроен участок, кабинки для голосования и урны.





— Выборы у нас проходят спокойно, проблем никаких нет, избиратели приходят. На участке зарегистрировано 2686 избирателей на участке и 842 из них проголосовало досрочно, — пояснил председатель комиссии наблюдателям и попросил их рассказать об опыте наблюдения в других странах.





— У выборов в Беларуси есть особенность: досрочное голосование у вас очень длительное, и организовано так же, как голосование в основной день. В других странах, где есть практика досрочного голосования, обычно нужно идти на один-два участка, организованных ЦИК, чтобы проголосовать. Ну и музыки у нас на участках нет, и концертов, — рассказал Дитмир Бушати.

— У нас все немного по-другому, наверное, потому что для наших людей выборы — это праздник. Так уж повелось исторически, — ответил председатель комиссии Натычко.

Специальный координатор ОБСЕ Маргарета Седерфельт сказала, что пока выводы о ходе выборов в Беларуси делать рано. В стране работает много наблюдателей, которые позже будут обмениваться данными и в понедельник на пресс-конференции подведут предварительные итоги выборов.