«Право выбора»: За время досрочного голосования зафиксировано 490 нарушений, подана 281 жалоба

Источник материала: Tut.by

За пять дней досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей наблюдатели кампании «Право выбора» зафиксировали 490 нарушений избирательного законодательства и подали 281 жалобу, сообщил на брифинге 17 ноября заместитель председателя Партии БНФ пресс-секретарь кампании Алексей Янукевич.

«Среди нарушений стали преобладать, особенно за последние дни, несоответствие числа проголосовавших по данным наблюдателей и тех цифр, которые пишут в протоколах члены избирательных комиссий», — сказал он.

По его информации, во время досрочного голосования 16 наблюдателей были лишены аккредитации.

Самую низкую явку наблюдатели зафиксировали в Гомельском-Центральном избирательном округе. По их данным, досрочно проголосовало 12,4% избирателей, а согласно сведениям избирательной комиссии — 25,9%. Самую высокую явку наблюдатели зафиксировали в минских Пушкинском избирательном округе — 21% (по данным комиссии — 29,9%) и Коласовском избирательном округе — 21,4% (30,1%).

«Сохраняется тенденция, что в тех округах, где есть наблюдатели „Права выбора“, власти не настолько завышают явку, как по всей стране», — сказал Янукевич.

Кампания наблюдения «Право выбора» сформирована восемью политическими и общественными структурами: Объединенной гражданской партией, Белорусской социал-демократической партией (Грамада), Белорусской партией «Зеленые», Партией БНФ, оргкомитетами по созданию партии «Белорусская христианская демократия» и Партии свободы и прогресса, движением «За Свободу» и независимым профсоюзом РЭП. Кампанией подготовлено 910 наблюдателей для работы на 350 участках.

Представители кампании осуществляют тотальное наблюдение на всех участках девяти округов во всех областных центрах, Минске и Бобруйске (Брестский-Восточный № 3, Витебский-Чкаловский № 18, Гомельский-Центральный № 33, Гродненский-Центральный № 51, Бобруйский-Ленинский № 78, Могилевский-Ленинский № 84, Могилевский-Центральный № 85, в Минске — Пушкинский № 103 и Коласовский № 106).

Досрочное голосование прошло с 12 по 16 ноября.