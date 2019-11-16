ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Право выбора»: За время досрочного голосования зафиксировано 490 нарушений, подана 281 жалоба

17.11.2019 13:44 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

За пять дней досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей наблюдатели кампании «Право выбора» зафиксировали 490 нарушений избирательного законодательства и подали 281 жалобу, сообщил на брифинге 17 ноября заместитель председателя Партии БНФ пресс-секретарь кампании Алексей Янукевич.

«Среди нарушений стали преобладать, особенно за последние дни, несоответствие числа проголосовавших по данным наблюдателей и тех цифр, которые пишут в протоколах члены избирательных комиссий», — сказал он.

По его информации, во время досрочного голосования 16 наблюдателей были лишены аккредитации.

Самую низкую явку наблюдатели зафиксировали в Гомельском-Центральном избирательном округе. По их данным, досрочно проголосовало 12,4% избирателей, а согласно сведениям избирательной комиссии — 25,9%. Самую высокую явку наблюдатели зафиксировали в минских Пушкинском избирательном округе — 21% (по данным комиссии — 29,9%) и Коласовском избирательном округе — 21,4% (30,1%).

«Сохраняется тенденция, что в тех округах, где есть наблюдатели „Права выбора“, власти не настолько завышают явку, как по всей стране», — сказал Янукевич.

Кампания наблюдения «Право выбора» сформирована восемью политическими и общественными структурами: Объединенной гражданской партией, Белорусской социал-демократической партией (Грамада), Белорусской партией «Зеленые», Партией БНФ, оргкомитетами по созданию партии «Белорусская христианская демократия» и Партии свободы и прогресса, движением «За Свободу» и независимым профсоюзом РЭП. Кампанией подготовлено 910 наблюдателей для работы на 350 участках.

Представители кампании осуществляют тотальное наблюдение на всех участках девяти округов во всех областных центрах, Минске и Бобруйске (Брестский-Восточный № 3, Витебский-Чкаловский № 18, Гомельский-Центральный № 33, Гродненский-Центральный № 51, Бобруйский-Ленинский № 78, Могилевский-Ленинский № 84, Могилевский-Центральный № 85, в Минске — Пушкинский № 103 и Коласовский № 106).

Досрочное голосование прошло с 12 по 16 ноября.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За пять дней досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей наблюдатели кампании «Право выбора» зафиксировали 490 нарушений избирательного...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Окружная комиссия вынесла предупреждение кандидату в депутаты Игорю Марзалюку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика