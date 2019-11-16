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«Хотелось бы, чтобы шевелились». Как голосуют на участке, где разгорелся скандал со «вбросом бюллетеней»

17.11.2019 16:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

17 ноября в Беларуси проходит основной день голосования на парламентских выборах. Понаблюдать за ходом электоральной кампании мы отправились на участок № 37 Брестского-Восточного округа № 3. Именно здесь несколько дней назад теперь уже экс-наблюдатель Юрия Вощенчук записал на видео, как он считает, попытку вброса. Позже этот случай эмоционально прокомментировал президент: «Я сказал спецслужбам и милиции, чтобы они жестко пресекали подобные случаи. Жестко — это значит, если какой-то мудак или придурок начинает бросаться на избирателей, то чтобы ему вставили мозги так, чтобы больше этого не хотелось».


Участок располагается в белом двухэтажном здании в спальном микрорайоне Бреста: на первом этаже дома — дискаунтер и прачечная, на втором ЖЭС.

В день выборов рядом с кабинетом инженера коммунальной службы, прямо под стендом о здоровом образе жизни, появился полевой избирательный буфет. Выбор — солидный: конфеты, печенье, вафли, сладости, колбасы, сыры и несколько полок с белорусским алкоголем. Цены — низкие. Бутылку белорусского белого сухого отдавали по 4,87, водочные «чекушки» стартовали от 2,06 за штуку. Хитом продаж были роллини с грибами, которые отдавали по 95 копеек.

— Подходите, у нас все дешевенькое, вкусненькое, — зазывала буфетчица.

— Верю, что дешевенькое, — поддерживает разговор дородный мужчина в робе.

— Смотрите, 200 грамм по 2,80, — на глаз определяет круг интересов клиента продавец.

— Я знаю, где дешевле, — отрезал мужчина и пошел в дискаунтер на первом этаже за плодово-ягодным.


Буфет здесь был единственной «заманухой» для избирателей. Концерт на участке не делали, так как в здании не нашли подходящего помещения. В отсутствие культурной программы роль «электоральных аниматоров» взяли на себя буфетчицы.

— Водка смачная е? — подошла к буфету избирательница.

— Конечно! И смачненькая, и дешевенькая, — успокоила продавец.

7 человек на место

Участок для голосования открылся в присутствии толпы наблюдателей. За процессом следили доверенные лица кандидатов, представители ОБСЕ, члены трудовых коллективов, политических партий и общественных объединений. Автора скандального ролика Юрия Вощенчука среди них не было — его лишили аккредитации 15 ноября после того, как глава ЦИК Лидия Ермошина, сказала журналистам, что он своей несанкционированной видеосъемкой нарушил закон.

Напомним, главная героиня видео Анастасия Куличкова и председатель участковой комиссии Татьяна Мосина отвергли обвинения наблюдателя: мол, никакой стопки у девушки в руках не было — она несла к урне один бюллетень, который был сложен втрое.

По словам председателя комиссии Татьяны Мосиной, с того дня девушка на участке не появлялась.


Брестский-Восточный округ #3 большой. Здесь за место в парламенте борется семь кандидатов. Среди них — представительница белорусской социал-демократической партии Анна Канюс, выдвиженец от партии левых «Справедливый мир» Александр Мельник, либерал-демократ Алексей Боярчук, учительница сельской школы с «демократическими взглядами» Светлана Лысенко. Также в списке член партии труда и справедливости Елена Старик, Татьяна Анищенко из патриотической партии, а также действующий кандидат, врач Анатолий Дашко.

«Насколько мы их выбираем?»

В первые часы работы участка избирателей было немного. Люди начали подтягиваться к 10.00. Житель микрорайона Петр Николаевич рассказывает, что пришел проголосовать за «кандидата с хорошим трудовым опытом за плечами»:

— Профессионализм — основа всего, — подчеркнул брестчанин. — Человек должен быть профессионалом и эрудированным во всех областях. Нового депутата я бы попросил обратить внимание на наше производство. Без производства не будет ни зарплат, ни пенсий. А еще не чинить препятствия для предпринимателей. Хотя эта сфера не моя. Я всю жизнь на госслужбе работал.


Пенсионер, который не захотел называть свое имя, сообщил, что при голосовании на возраст кандидата внимания не обращал:

— Может, даже лучше, чтобы и молодой стал. Хотелось бы, чтобы власти хоть немножко шевелились, чтобы такие заводы, как аккумуляторный, не пристраивали к Бресту. Хватает всего на свете, а они еще и такое производство… Там же рядом аэропорт, дачи, деревни… Куда там его всунули?..

Для Василия Нестеровича важным в кандидате был опыт.

— Образование и возраст важную роль играют, но и молодым я доверяю.

Для будущего депутата у брестчанина целый список вопросов:

— Работы очень мало, очень низкая зарплата, цены — сумасшедшие в магазинах.

О скандале, который произошел на участке, Василий Нестерович, кстати, наслышан. Однако для себя еще не решил, кому верить: экс-наблюдателю или избирательнице.

Пенсионер Петр Васильевич на избирательном участке сразу подошел к стенду с информацией о кандидатах. Долго изучал биографии каждого из семи претендентов и уточнил:

— А насколько мы их выбираем?..

Присутствующие тихо хохотнули, приняв вопрос Петра Васильевича за тонкую политическую сатиру.


На выходе из участка пенсионер рассказал TUT.BY, что хотел бы в парламенте видеть молодежь.

— Ну что толку с этих выборов?! Те (прошлый созыв. — Прим. TUT.BY) 10 месяцев не добыли до срока, не выполнили свои обещания для народа. Что эти выборы дают?

— А с каким предложением обратились бы к будущему депутату?

— Про пенсию. Я 43 года отработал, а пенсию от балды дали. Ни одного прогула, ни разу на работу не опоздал. Как на эти 345 рублей прожить? На выборах должно все быть по-честному! (…) Дочь у меня уехала в Польшу, внучка уже закончила университет там. Посмотрите на Польшу. Они же были такие же нищие, как мы. Как они поднялись за 20 лет! Они же раньше на всех рынках у нас были, из Бреста не вылазили. А сейчас…

18-летний Егор пришел проголосовать впервые. Бюллетень ему вручила лично председатель Татьяна Алексеевна — с короткой приветственной речью и памятным календарем.

— Для меня возраст кандидата не важен, — поделился Егор. — Основное — это представления человека о том, чем он будет заниматься. Например, дороги наши. В Минске еще более-менее, а у нас — совсем не айс.

— А еще надо, чтобы депутат решал вопрос с зарплатами, — добавила мама Егора.

По состоянию на 15.45 выборы на участке № 37 по Брестскому-Восточному округу состоялись, сообщила TUT.BY председатель Татьяна Мосина. Итоги голосования будут известны после подсчета и проверки всех бюллетеней.

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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