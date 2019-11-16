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«С зарплатой 3600 разве смогут они нас понять?» Как гомельчане голосуют в округе самого богатого кандидата

17.11.2019 17:20 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На улице еще темно и многие гомельчане спят, а в Гомельском областном доме учащихся и работников учреждений профессионального образования, известном в народе как Дом учителя, суета. Музыканты настраивают инструменты, танцоры разминаются, певцы распеваются. Мимо них проносят пирожные, запеченных сомов, цветы в горшках, национальные костюмы на вешалках… Здесь сегодня избирательный участок № 2 Гомельского Советского округа № 34 — и вот-вот он начнет свою работу. Мы посмотрели, как проходят выборы и за кого голосуют гомельчане.


Место для голосования расположилось на втором этаже здания. Здесь уже давно все готово и никакой суеты. Члены избирательной комиссии во главе с председателем, наблюдатели, пурпурные ковровые дорожки, нарядные бархатные кабинки… И только одно «но» — не идет телевизор. Наконец, его удалось настроить, но только один канал — показывали вчерашний футбольный матч Беларусь — Германия.


— На участке зарегистрированы 1389 избирателей, 399 из них проголосовали досрочно. Позавчера у нас были наблюдатели от ОБСЕ, все хорошо, — рассказывает председатель комиссии Ирина Кузьмицкая и просит ее не фотографировать: мол, ночь не спала.


От Гомельского Советского округа № 34 баллотируются 4 кандидата в депутаты. Среди них: начальник отдела маркетинга и рекламы ОАО «Кирмаш» и член Республиканской партии труда и справедливости Виктор Борисов, юрист ОАО «Экологика», член Либерально-демократической партии Ольга Игнатенко, член Объединенной гражданской партии, активист движения «Матчын рух» Татьяна Каневская и самый богатый кандидат — главный идеолог Гомельщины Ирина Довгало (по информации ЦИК о доходах за 2018 год, Довгало имеет самый высокий доход из кандидатов в Гомеле — 43,6 тысячи рублей в год, или 3600 в месяц).


Наблюдателей здесь девять, среди них — лишь один от оппозиционной ОГП. Остальные члены белорусских общественных объединений — Красный крест, Союз женщин, Совет ветеранов, БРСМ и представитель от профсоюзов.

Также наблюдать за выборами пришел блогер Сергей Тихановский, который недавно инициировал пикет независимых и оппозиционных кандидатов в депутаты в Гомеле.


Первый избиратель появился примерно в 8.30. Мужчина лет пятидесяти буднично забежал в кабинку, затем уверенно направился к урне и поспешил к выходу: «Теперь можно со спокойной совестью ехать в деревню».


Первая группа наблюдателей от СНГ на участок приехала в 8.40 утра. Сделали фото, исследовали кабинки для голосования пообщались с председателем комиссии — и уехали.

Снова стало тихо. Если не считать музыки снизу.


А вот у буфета — аншлаг.

Пенсионерка Зоя Ивановна признается, что пришла сюда специально, чтобы купить продукты подешевле.

— Сегодня торговая наценка всего 5% плюс поставщики также снизили цену. Вы посмотрите, рыбка красная 200 гр — всего 5 рублей, пирожные 40 копеек, хурма по 2,65, кстати, не вяжет! — работницы буфета агитируют брать побольше — когда еще такая возможность появится?

Кто-то шутит, что только в конце лета следующего года — ведь на это время назначены президентские выборы.





Ближе к 11-ти часам избирателей становится больше.

Валентина Васильевна сделала свой выбор, но признается, что альтернативы ей не хватило.

— Молодых совсем нет. А нужны молодые. Ну что эти 55-летние? Им уже хочется спокойствия. Да и вообще. Может, они и опытные, но с зарплатой 3600 разве разве смогут они нас понять?

Станислав говорит, что проголосовал против всех.

— Я не знаю этих людей, почему я должен им доверять? И в выборы эти не верю, но пришел специально, чтобы мой голос не ушел куда не надо.


— За кого бы я ни проголосовал, это не поможет, — отводит нас в сторону пенсионер Анатолий. — Просто в общежитии ходят просят, чтобы проголосовал. Вот и пришел. При моей жизни точно уже ничего не поменяешь, может вы, молодежь, что измените.


Ольга на избирательный участок пришла с дочерью Александрой. Женщина долго рассматривает стенд с кандидатами в депутаты. Признается, что никто из них ее не впечатлил.

— Мама, давай тетю выберем, вон как улыбается, — предлагает Александра.

— Ой, что-то мне не нравится… Соцсфера, культура, идеология — какой с них толк?

Через две минуты женщина вышла из кабинки — говорит, проголосовала против всех.

Василий Иванович не скрывает — голосовал за единственного мужчину в списке кандидатов.

— Потому что он физик, — объяснил выбор пенсионер. — Моя внучка тоже на физике учится. Но все равно его не выберут, — хитро прищуривается избиратель.

С восьми до одиннадцати утра, по данным наблюдателей и избирательной комиссии, на участке № 2 Гомельского Советского округа № 34 проголосовало 30 человек.

Напомним, 17 ноября — основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. На 110 кресел в Овальном зале Дома правительства претендуют 513 кандидатов.

Избирательные участки сегодня открыты с 8.00 до 20.00.

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Теги: Гомель
 
 
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Гомельском областном доме учащихся и работников учреждений профессионального образования, известном в народе как Дом учителя, суета. Музыканты настраивают...
 
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