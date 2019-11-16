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Ермошина о работе журналистов на участках: Вы пресса, вы имеете право все фиксировать

17.11.2019 17:43 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава ЦИК Лидия Ермошина отмечает, что журналисты имеют право беспрепятственно работать на избирательных участках. Так она прокомментировала несколько инцидентов, произошедших сегодня с журналистами TUT.BY, когда председатель комиссии не разрешал фотографировать происходящее на участке или разрешал это делать лишь с определенного места.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Ну они вам разрешают фотографировать? Из определенного места? Ну, может быть, вы им мешаете. Знаете, ситуацию надо рассматривать, что там происходило на самом деле. Что, пустой участок, нет избирателей и вам не дают и не разрешают? Я сомневаюсь, что так. Возможно, там было много людей, поэтому предложили фотографу снимать с определенного места, надо разбираться. Укажите участки, мы свяжемся и уточним. Вы пресса, вы имеете право все фиксировать, но так, чтобы не мешать комиссии, — сказала Ермошина.

 
 
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Глава ЦИК прокомментировала несколько инцидентов, произошедших сегодня с журналистами TUT.BY, когда председатель комиссии не разрешал фотографировать происходящее...
 
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