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Глава ЦИК об инцидентах в избиркомах: Думаю, эти граждане себя точно так же ведут на кухне с женой

17.11.2019 18:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лидия Ермошина назвала несколько инцидентов на участках и в регионах во время избирательной кампании, по которым Лукашенко обещал «отвернуть головы и повыворачивать руки».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, в воскресенье утром Лукашенко прокомментировал инциденты в избиркомах в регионах. Он сказал, что ему известны 6 случаев провокаций во время кампании и выборов, и заявил, что что со всеми жестко разберутся.

Глава ЦИК отметила, что если кто-то и докладывал президенту об этих случаях, то не она.

— Думаю, все эти факты берутся из интернета, — добавила Ермошина.

Помимо случая в Бресте, по словам главы ЦИК, есть ситуация в Могилеве, где председателя комиссии «травят» [доверенные лица кандидата] тем, что расклеили листовки в подъезде, в которых председателя обвиняют в нарушении избирательного законодательства.

— То есть подрывают деловую репутацию, честь, достоинство человека в кругу соседей. Кроме этого, я знаю, что в Бобруйске регистрация кандидата была отменена в пятницу в связи с тем, что он и его доверенные лица угрожали избирательным комиссиям тем, что постоянно напоминали об уголовной ответственности: «вас посадят» — и все в таком плане. Такие факты были, об остальных мне неизвестно. И они, скорее, свидетельствуют не о незнании закона, это полное отсутствие собственной внутренней культуры, бескультурье этих граждан, вот и поведение такое. Думаю, они себя точно так же ведут на кухне с женой, — сказала Лидия Ермошина.

 
Теги: Брест, Могилев
 
 
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В воскресенье утром Лукашенко сказал, что ему известны 6 случаев провокаций во время кампании и выборов, и заявил, что что со всеми жестко разберутся.
 
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