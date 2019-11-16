«Нам нужны молодые». Как в Гродно голосуют на участке, где кандидаты на любой избирательный вкус

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В гродненской школе № 11 два избирательных участка — № 30 и 31. Местные жители выбирают своего депутата по Гродненскому-Центральному избирательному округу. Всего пять кандидатов на самый разный избирательный вкус. Есть здесь и действующий депутат парламента — 51-летняя Лилия Кирьяк, и местная активистка и молодая мама в декрете Елена Шоломицкая, которую кандидатом в депутаты выдвинули жители округа, и два представителя политических партий — ремесленник Вадим Саранчуков (БНФ) и контролер на «ГродноАзоте» Владимир Миколутач (Либерально-демократическая партия). И даже бывший осужденный (судимости погашены), временно неработающий Владимир Арцыман. Был еще один претендент — директор Гродненского завода по утилизации и механической сортировке отходов Вячеслав Андреевский, но он снял свою кандидатуру незадолго до выборов.





В школе с утра многолюдно и шумно, а на первом этаже еще и празднично: воздушные шарики на окнах, концерт духового оркестра пограничников, выставка детских поделок и рисунков, а еще шахматы для все желающих. На втором этаже — два участка для голосования. Здесь уже, конечно, атмосфера деловая: информационный плакат с биографиями кандидатов, памятка для избирателей, которые голосуют впервые, четыре кабинки для голосования, завешенные красными шторами… Члены избирательной комиссии серьезны и сосредоточены. Переговариваются: сегодня, 17 ноября, придется работать до часу ночи, а завтра с утра — снова на работу.

— И за кого голосовать? — спрашивает женщина у девушки-наблюдателя. Та пожимает плечами и объясняет, что это личный выбор каждого. Женщина долго изучает свой бюллетень и наконец идет в кабинку для голосования.





— Ой, а как это есть судимости у кандидата? Вон посмотрите: угон транспортных средств, нарушение правил правил безопасности движения, хищение, сопротивление, вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, покушение на угон транспортных средств, — громко читает информационный плакат пожилой мужчина. Мужчине терпеливо обьясняют, что судимости погашены, а значит, человек может быть кандидатом в депутаты.

Пенсионер качает головой и направляется к кабинке для голосования.

Наплыв избирателей с утра большой: много семей с маленькими детьми и пенсионеров.

— Чего ждете от выборов?

— Хотелось бы, чтобы повысили пенсию, — говорит гродненка Валентина и рассказывает, что всю жизнь проработала продавцом. — Все время, считайте, на ногах провела. Полно профессиональных заболеваний, а пенсии ни на что не хватает. Даже на лекарства. Было бы неплохо, чтобы наш депутат там наверху замолвил какое слово о нуждах пенсионеров.





На выборы женщина пришла с подругами. Пока они голосуют, Валентина рассуждает о ценах в магазинах и том, что пенсионеркам, как и другим женщинам, очень хочется купить новое платье, хотя бы раз в год, но денег на такие излишества нет.

Подруги, которые к этому времени уже сделали свой выбор, женщину поддерживают. А еще говорят, что надо сделать ремонт в подъездах и в некоторых дворах в районе.

— Страшно же ходить, — говорят женщины.

О повышении пенсии просит и 90-летний Владимир Ковалев. Долго рассказывает о своей жизни. Тоже жалуется, что пенсии не хватает.

А потом вздыхает и резюмирует:

— Ничего путного не будет, доченька.





К обеду людей на избирательных участках становится меньше. Но, как говорят члены комиссии, скоро здесь снова будет многолюдно. И, правда, через полчаса передышки около кабинок для голосования опять собираются очереди.

— Явка хорошая, — говорят в комиссии избирательного участка № 30 и замечают, что досрочно здесь проголосовало 352 человека. Это небольшой процент от всех избирателей. К вечеру также ожидается наплыв избирателей. Так что расслабиться времени нет.

— Вы напишите, что дочери не было почему-то в списке. Внесли, конечно, но попросили дату не ставить, — просит мужчина и говорит, что пока не определился, за кого будет голосовать. — Надо прочитать о наших кандидатах и сделать свой выбор. Я еще несколько минут подумаю и решу.

— А как это только один националист в списке? Вот за него и буду голосовать. Я за белорусский язык и культуру. Нам нужны продвиженцы всего этого. Тогда будем жить, — говорит еще один мужчина.





— Я голосовала за Елену Шоломицкую, — рассказывает молодая мама. — Я ее знаю лично. И она уже многое, еще не будучи кандидатом в депутаты, сделала. И детский садик отстояла, и площадку спортивную выбила у нас в микрорайоне Пролетарской-Щорса. Нам нужны в парламенте такие молодые инициативные люди. А Елене всего 31 год. Думаю, хороший депутат будет.

Вторым по популярности вопросом (после «За кого голосовать?») был: «Где буфет?» Его организовали в школьной столовой. Туда и направляют желающих подкрепиться.





Буфет на избирательном участке — это старая традиция еще с советских времен. Только раньше здесь продавалась дефицитная продукция, а сейчас покупателей привлекают низкими ценами.

— Сколько? Два рубля за все? — искренне удивляется стоимости женщина в очереди. — Тогда давайте еще и кекс.

Изысков в меню нет, зато есть салаты из капусты по 25 копеек за порцию и драники с мясом по 8 рублей за килограмм. Самое дорогое блюдо — вареный язык — стоит 28 рублей за килограмм. Но оно не пользуется популярностью у избирателей. Берут пирожки, блинчики и отбивные из курицы за 1,43 рубля.





— А вы уже проголосовали?, — интересуется у молодой пары пожилая женщина.

— Нет, мы пообедать пришли — то ли шутят, то ли серьезно говорят молодые люди и выходят из столовой.

Напомним, 17 ноября — основной день голосования на парламентских выборах. На 110 кресел в Овальном зале 513 кандидатов.

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