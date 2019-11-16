С профессиональным праздником, аграрии!

Источник материала: Ивьевский край

Уважаемые ветераны и труженики

агропромышленного комплекса Ивьевщины!

Поздравляем вас с профессиональным праздником -

Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса!

Аграрный сектор - важнейшая сфера экономической жизни нашего района. Ведь именно вы - механизаторы, водители, животноводы, руководители и специалисты хозяйств, работники пищевой и перерабатывающей промышленности - своим самоотверженным трудом обеспечиваете продовольственную безопасность государства, жизненный уровень народа, благосостояние и процветание каждой белорусской семьи.

Ваша природная мудрость, личное переживание, трудолюбие, верность выбранному делу, рачительное отношение к земле и высочайшая ответственность быть настоящими хозяевами земли достойны самых теплых слов благодарности и глубокого уважения.

Стабильная, слаженная работа всех звеньев агропромышленного комплекса - залог успешного развития региона, повышения качества жизни людей. Мы признательны всем работникам сельскохозяйственного производства, чьими успехами гордится район, ветеранам труда, передающим свои знания и опыт молодому поколению.

Желаем всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, благополучия, неисчерпаемой бодрости и энергии, новых успехов во всех делах и начинаниях! Пусть ваш труд всегда окупается богатым урожаем и достойными результатами, а каждый новый день дарит только радость!

Районный исполнительный комитет. Районный Совет депутатов.