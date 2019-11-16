«Я - за красивого, муж - за умного». Как голосовали на участке, где баллотируется мэр Витебска

Источник материала: Tut.by

В Витебске скоро будет новый мэр. Об этом можно говорить с большой долей уверенности: нынешний градоначальник Виктор Николайкин выдвинул свою кандидатуру на выборах в парламент. Баллотируется он по Витебскому-Горьковскому избирательному округу № 17. Здесь — пять кандидатов в депутаты. TUT.BY побывал 17 ноября, в основной день голосования, на одном из участков, по которому идет в парламент Николайкин.





Все — мужчины, и все — с высшим образованием

По Витебскому-Горьковскому избирательному округу № 17 зарегистрированы пять кандидатов в депутаты. Все — мужчины, и все — с высшим образованием.

Это три выдвиженца от партий: 49-летние член КПБ, замдиректора фабрики «Спектр упаковки» Константин Геруцкий и член ЛДП, директор ООО «Юстинор» Сергей Рысев, 43-летний безработный член партии БНФ Александр Ильинец. И двое беспартийных — 41-летний директор туристско-гостиничного комплекса «Лучеса» Дмитрий Егоров и 58-летний председатель горисполома Виктор Николайкин.

Виктор Николайкин родился в 1961 году в Ветковском районе Гомельской области. В 1983-м окончил Белорусский политехнический институт по специальности «организация и безопасность дорожного движения». Работал инженером автоколонны в Витебске. В органах госуправления — с 1989 года.

Виктор Николайкин. Фото: Игорь Матвеев Виктор Николайкин руководит Витебском более 10 лет. С апреля 2009-го он исполнял обязанности председателя горисполкома, а через три года его утвердили в этой должности. В избирательную комиссию Николайкин подал следующие данные о себе. В 2018 году он получил доход в 43,9 тысячи рублей. Мэр владеет квартирой площадью 80 кв. м, дачей, шестью «сотками» земли, а также 23-летним Volkswagen Vento. Если его изберут в парламент, Виктор Николайкин пообещал витеблянам: завершить капремонт больницы на улице Горького, соединить проспект Строителей с Билево, реконструировать очистные сооружения на улице Заречной, построить спортплощадку в СШ № 19, отремонтировать 31-ю и 35-ю школы, 67-й садик, бассейн спорткомплекса «Комсомолец», модернизировать сети уличного освещения, заасфальтировать дороги, в том числе в частном секторе.

«У советского человека на подкорке записано: нужно проголосовать»

TUT.BY понаблюдал, как проходят выборы на участке для голосования № 12 Витебского-Горьковского избирательного округа № 17. Он размещается в СШ № 25 на улице Чкалова. В этой же школе находятся еще два участка, № 13 и № 14.

Мы находились на «двенадцатом» участке с 8 часов утра и до обеда.





Первым делом члены комиссии в присутствии наблюдателей опечатали два небольших деревянных красных ящика для голосования на дому и одну прозрачную пластиковую урну — для бюллетеней избирателей, которые придут на сам участок.

— На нашем участке — 1517 избирателей. Из них 462 человека, то есть более 30%, проголосовали досрочно. Больше всего людей пришло к нам в субботу — наверное, их отпускали с предприятий. В основном на участке проживают пожилые люди, есть избиратели под 90 лет и старше. Но пенсионеры участвуют в выборах всегда очень активно. У тех, кто родился в СССР, на подкорке записано: нужно проголосовать, — рассказал TUT.BY председатель участковой комиссии, ведущий инженер витебского филиала «Белтелекома» Алексей Панцилеев.



Алексей Панцилеев

Большинство членов участковой комиссии — белтелекомовские работники, остальные — сотрудники СШ № 25.

На участке зарегистрированы 13 наблюдателей: в частности, от «Белой Руси», профсоюзов, БРСМ, ЛДП и граждан. 15 ноября за досрочным голосованием здесь следили два наблюдателя от ОБСЕ.

На дому, по данным на утро воскресенья, изъявили желание проголосовать 24 избирателя с этого участка.

— Интересно, что такие люди вначале всегда извиняются, что не могут из-за болезни прийти на участок сами, а потом уже приглашают к себе домой, — отметил глава участковой комиссии.



Голосование на дому







На дому голосует 94-летняя жительница Витебска Евдокия Марьякова

Как голосовали в присутствии наблюдателей от ОБСЕ и как — без них

Один из наблюдателей за выборами на этом участке — Андрей Кешенюк. Для этого он собирал подписи горожан. Наблюдатель приводит данные по досрочному голосованию:

— Па падліках камісіі, 12 лістапада на ўчастку датэрмінова прагаласавалі 36 чалавек, 13 лістапада — 105, 14 лістапада — 111, 15 лістапада — 43, 16 лістапада — 167.



Андрей Кешенюк

Наблюдателю показалось интересным, как шло голосование на участке 15 ноября, когда его посетили представители ОБСЕ.

— За пяць дзён датэрміновага галасавання, на жаль, цалкам увесь час прысутнічаць на ўчастку ў мяне атрымалася толькі ў пятніцу, 15 лістапада. У гэты ж день участак № 12 наведалі назіральнікі ад АБСЕ — прадстаўнікі Германіі і Швецыі. І выйшла цікавая карціна. У пятніцу на нашым ўчастку прагаласавалі 43 чалавекі. А на суседнія ўчасткі замежнікі чамусьці не завіталі. І там лічбы істотна адрозніваюцца ад нашай: на участку № 14 прагаласалі 216 чалавек, а на ўчастку № 13 — ажно 742 чалавекі! Хаця, мяркую, гэта памылка: у камісіі падлічылі колькасць прагаласаваўшых не толькi за 15 лістапада, а яшчэ і за папярэднія тры дні датэрміновага галасавання. Насамрэч, напэўна, 15 лістапада там прагаласавалі чалавек 200.



Участковая комиссия

Андрею Кешенюку кажутся интересными и данные по последнему дню досрочного голосования, 16 ноября:

— У гэты дзень я назіраў за выбарамі толькі тры гадзіны. За гэты час прагаласавалі 14 чалавек. А ў выніковы пратакол запісалі 167. Значыць, за тыя чатыры гадзіны, што мяне не было на ўчастку, прагаласавалі 153 чалавекі. На аднаго выбарца, атрымліваецца, выходзіла па 1,5 хвіліны! Людзі, калі верыць пратаколу, ішлі адзін за адным, суцэльным безперапынным патокам!

По словам наблюдателя, на досрочное голосование приходили в основном пожилые люди:

— Усё было спакойна. Парушэнняў нейкіх грубых няма. Але, як на мой погляд, адтуліна ў скрыні для датэрміновага галасавання заклейвалася на ноч проста паперкай, без якіх- небудзь подпісаў, і скотчам. І скрыня стаяла ў памяшканні, якое не апячатвалася, а проста зачынялася на ключ. Ёсць сумнеў, наколькі гэта надзейна.





«Голосовала за светлое будущее»

Первый избиратель, а точнее, избирательница, на участке появился только в 8.45. Члены комиссии заметно оживились — без малого час пришлось сидеть без дела, немудрено и заскучать.

Как оказалось, самая ранняя избирательница — Елена Сташонок, пришла на выборы… после ночного дежурства:

— Я работаю вахтером. Решила первым делом прийти проголосовать, а потом уже домой отдыхать. Устала, конечно, сутки отработав. Но считаю, что нужно обязательно участвовать в выборах. Не стесняюсь признаться, за кого голосовала. За Николайкина. Меня и возраст его устраивает, и программа. Я читала его листовку, у нас в подъезде в ящиках они были разбросаны. Однако хочется, чтобы его обещания были не пустословные. А то обычно у нас все кандидаты многое обещают, а потом мало что делают. Пусть бы те же самые тротуары в городе привели в порядок. Я даже позвонила бы Николайкину по этому поводу, поговорила. Почему бы нет?





Решила не откладывать в долгий ящик голосование и жительница улицы Чкалова Юлия Дмитриевна.

— Потому что это — мой гражданский долг! — с чувством говорит женщина. — Я не назову имя кандидата, за кого сделала выбор. Но голосовала я за светлое будущее. Я бы вообще хотела вернуться в Советский Союз. У нас хоть медицина и образование считаются бесплатными, но, можно сказать, этого нет. Хочется также, чтобы не было поборов в школах. А когда это было в советское время, чтобы собирали деньги на лечение больных детей?





75-летние супруги Евгений Филлипович и Галина Ивановна долго читали листовку с пятью кандидатами и что-то обсуждали между собой.

— Ну что, за кого голосуем? — спросила жена.

— Каждый — за своего! — принял решение муж. — Потому что мне «твой» не нравится.

Когда пожилая пара бросила бюллетени, мы поинтересовались их впечатлениями об избирательной кампании.

— На выборы мы всегда ходим вдвоем, — делится жена. — Но муж сам себе голосует, а я — сама себе. Сегодня я вот голосовала за красивого, а муж — за умного.

— Если не секрет, красивый — кто?

— Секрет, не скажу, — смеется Галина Ивановна. — Тут все — красавцы. Но хочется, чтобы они еще были и молодцы: болели за нас — и за трудовых людей, и за пенсионеров.

— А я за Ильинца голосовал, — не скрывает своего выбора Евгений Филлипович. — За Белорусский народный фронт. Пусть только работает для Беларуси. Чтобы наша Беларусь была сильна! Это — главное.

Еще одна избирательница, Римма, перед тем как проголосовать, поинтересовалась у членов комиссии:

— А этот наш человек, за которого мы проголосуем, останется в Витебске или в Минск уедет?

— Уедет в Минск, но будет там, в Палате представителей Национального собрания Беларуси, представлять интересы жителей Витебска, — пояснили женщине.

Покидая участок, Римма рассказала нам, что у нее была дилемма, кому отдать свой голос:

— Я хотела проголосовать за беспартийного грамотного человека. Думала сразу — за Егорова, но потом передумала — и проголосовала за Николайкина. Считаю, что он более пробивной. Все-таки мэр города.





До обеда на участок для голосования в основном шли пожилые люди. Молодые, если и были, то общаться с журналистом не хотели: вежливо ссылались на спешку. Но 24-летний специалист отдела маркетинга Ксения Азаренко согласилась поделиться своим мнением:

— Мой папа все время голосует, да и вообще в нашей семье принято ходить на выборы. Я читала программы кандидатов. У меня были два критерия: чтобы у претендента на кресло в парламенте была престижная работа и чтобы у него были дети. И хочется, чтобы в нашей стране произошли перемены.

Как сообщила секретарь комиссии Елена Нилиндер, по данным на 11.30 воскресенья, на участке № 12 проголосовали 56 человек.



Торговля для избирателей в холле школы № 25

«Перепелов у буфете уже нет, но мы стараемся угодить людям»

Для избирателей в школе № 25 работал буфет — прямо в школьной столовой. Здесь продавали готовые блюда — голубцы, котлеты, жареную рыбу, драники, а также разную выпечку — плюшки, коржики, пирожные, пирожки. Было и спиртное: к примеру, 50 граммов коньяка наливали за 1,4 рубля, водки — за 70 или 90 копеек.









— Конечно, буфет у нас не такой шикарный, как на том участке в Минске , где голосует президент, — пояснили TUT.BY работники. — Раньше у нас на выборах торговлю в буфете организовывала сеть «Ника». Тогда были и перепела, и разные вкусности типа блинных «мешочков». Сейчас все поскромнее. Но мы тоже стараемся угодить людям.

Напомним, 17 ноября — основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. На 110 кресел в Овальном зале Дома правительства претендуют 513 кандидатов.

Избирательные участки сегодня открыты с 8.00 до 20.00.

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