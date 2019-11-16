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На участке в Минске отцу кандидата Ковальковой, ее доверенному лицу, стало плохо, его увезли на «скорой»

17.11.2019 20:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На участке № 409 в Минске отцу кандидата Ольги Ковальковой, ее доверенному лицу Александру Ковалькову, стало плохо, его увезли на «скорой» в больницу.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

На участке Александр присутствовал в качестве наблюдателя вместе с представителями БХД Виталием Римашевским и Денисом Садовским. Плохо мужчине стало после скандала с председателем комиссии — наблюдатели указали, что участок после 20.00 не закрыт, на нем присутствуют посторонние: неизвестный мужчина несколько минут кричал на наблюдателей. Председатель комиссии в ответ начала кричать и требовать прекратить съемку, которую ранее разрешила вести наблюдателям.

Видео у себя на странице опубликовал Виталий Римашевский. Александр Ковальков сидел молча, а потом тихо сказал, что у него начинается сердечный приступ.

Наблюдатели, знающие, что ранее у мужчины было два инфаркта, сразу вызвали ему «скорую». Приехавшие врачи осмотрели мужчину и забрали в больницу.

Сама Ольга Ковалькова сейчас наблюдает за подсчетом голосов на другом участке. С отцом она пока не говорила по телефону.

— Я вместе с Александром сейчас еду в «скорой», его везут в 5-ю клиническую больницу, у него гипертонический криз, — рассказал TUT.BY Денис Садовский.

 
Теги: Минск
 
 
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На участке Александр присутствовал в качестве наблюдателя вместе с представителями БХД Виталием Римашевским и Денисом Садовским.
 
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