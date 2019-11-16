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«Я похож на Конституционный суд?» Активиста задержали на участке, где он требовал пересчета голосов

17.11.2019 21:42 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Активиста Петра Маркелова задержали на одном из минских участков, где он находился в качестве наблюдателя вместе с кандидатом в депутаты Станиславом Шашком. Видео своего задержания Маркелов выложил в Facebook.

На видео видно, что Маркелов требует от комиссии пересчета голосов. На участке также присутствуют сотрудники милиции и Департамента охраны МВД.

— Я добиваюсь, чтобы при вас произошел пересчет голосов, — заявил сотруднику департамента охраны Маркелов. — Я своими глазами видел, как несколько сотен человек голосовали за Шашка, а комиссия написала [в протоколе] 42. Пускай пересчитывают голоса, я своими глазами видел, сколько там голосов за Стаса.

— В данный момент вы устроили скандал, — говорит активисту милиционер. — Вы можете потом обжаловать [результаты].

— Понимаете, они написали за меня 46 человек, но за меня голосовало все мое общежитие! Это, конечно, больше 46 человек, — говорит милиционеру Станислав Шашок.

— Давайте добьемся пересчета голосов, — еще раз повторяет Маркелов милиционеру.

— Я похож на Конституционный суд? — спрашивает у него сотрудник МВД. — Пойдемте. Вы отказываетесь пройти в машину?

— Я не отказываюсь, я хочу добиться честных выборов, — говорит активист и в этот момент милиционер заламывает ему руки.

Станислав Шашок — активист «Молодежного блока», выдвигался в депутаты по 99-му Юго-Западному округу Минска.

Неизвестно, задержан ли Станислав Шашок, но ни его, ни Маркелова телефон не отвечает.

 
Теги: Минск
 
 
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Петр Маркелов снял видео своего задержания сотрудником Департамента охраны МВД.
 
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