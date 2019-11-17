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Как наблюдатели видят подсчет голосов на выборах в Беларуси

17.11.2019 23:18 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси завершилось голосование на выборах в парламент. В 20.00 по стране закрылись все избирательные участки и начался подсчет голосов. Независимые наблюдатели делятся в соцсетях фотографиями того, как это происходит.

Действующий депутат, идущий на второй срок, Валерий Воронецкий опубликовал фотографию со своего округа, где «полная открытость и прозрачность подсчета голосов в присутствии наблюдателей». Он также ответил на комментарии, рассказав, что «все набюдатели, говорят, могли видеть все бюллетени и подсчет».

Минск, участок № 184, округ № 96.


Фото: elections2019. spring96

Минск, участок № 390, округ № 102 .


Фото: elections2019. spring96

Гомель, округ № 35, участок № 24.


Фото: elections2019. spring96
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В Беларуси завершилось голосование на выборах в парламент. В 20.00 по стране закрылись все избирательные участки и начался подсчет голосов. Независимые наблюдатели...
 
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