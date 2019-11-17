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Как наблюдатели видят подсчет голосов на выборах в Беларуси
17.11.2019 23:18 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси завершилось голосование на выборах в парламент. В 20.00 по стране закрылись все избирательные участки и начался подсчет голосов. Независимые наблюдатели делятся в соцсетях фотографиями того, как это происходит.
Действующий депутат, идущий на второй срок, Валерий Воронецкий опубликовал фотографию со своего округа, где «полная открытость и прозрачность подсчета голосов в присутствии наблюдателей». Он также ответил на комментарии, рассказав, что «все набюдатели, говорят, могли видеть все бюллетени и подсчет».
Минск, участок № 184, округ № 96.
Минск, участок № 390, округ № 102 .
Гомель, округ № 35, участок № 24.
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В Беларуси завершилось голосование на выборах в парламент. В 20.00 по стране закрылись все избирательные участки и начался подсчет голосов. Независимые наблюдатели...
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