Как наблюдатели видят подсчет голосов на выборах в Беларуси

Источник материала: Tut.by

В Беларуси завершилось голосование на выборах в парламент. В 20.00 по стране закрылись все избирательные участки и начался подсчет голосов. Независимые наблюдатели делятся в соцсетях фотографиями того, как это происходит.

Действующий депутат, идущий на второй срок, Валерий Воронецкий опубликовал фотографию со своего округа, где «полная открытость и прозрачность подсчета голосов в присутствии наблюдателей». Он также ответил на комментарии, рассказав, что «все набюдатели, говорят, могли видеть все бюллетени и подсчет».

Минск, участок № 184, округ № 96.



Фото: elections2019. spring96

Минск, участок № 390, округ № 102 .



Фото: elections2019. spring96

Гомель, округ № 35, участок № 24.



Фото: elections2019. spring96