ЦИК подвел предварительные итоги выборов. Оппозиция в парламент не прошла

Источник материала: Tut.by

В ночь на 18 ноября Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов опубликовала предварительные итоги голосования на выборах в парламент. Среди прошедших в Палату представителей 7-го созыва оппозиционеров не оказалось. Напомним, по данным ЦИК, явка составила 77,22% избирателей, выборы признаны состоявшимися во всех округах.

Минск



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Больше всего заметных фигур в минском списке. Здесь и председатель «Белой Руси» Геннадий Давыдько, и Мисс Беларусь Мария Василевич, и журналист Тенгиз Думбадзе, дипломаты Валерий Воронецкий (и это его второй срок в парламенте) и Андрей Савиных. Среди депутатов и председатель ЛДПБ Олег Гайдукевич. А в целом список из 20-ти депутатов по Минску выглядит так:

Шабановский № 91 Лагунова Галина Николаевна Автозаводской № 92 Гранковский Александр Александрович Васнецовский № 93 Шкроб Марина Александровна Свислочский № 94 Воронецкий Валерий Иосифович Купаловский № 95 Сайганова Татьяна Ивановна Чкаловский № 96 Савиных Андрей Владимирович Октябрьский № 97 Клишевич Сергей Михайлович Грушевский № 98 Макарина-Кибак Людмила Эдуардовна Юго-Западный № 99 Комаровский Игорь Сергеевич Есенинский № 100 Гайдук Оксана Вячеславовна Каменногорский № 101 Старовойтова Анна Валентиновна Западный № 102 Ленчевская Марина Александровна Пушкинский № 103 Панасюк Василий Васильевич (это председатель Минского горсовета депутатов) Кальварийский № 104 Василевич Мария Викторовна (смотрите, как голосовали в ее округе ) Старовиленский № 105 Любецкая Светлана Анатольевна (а за нее голосовал президент ) Коласовский № 106 Дик Сергей Константинович Восточный № 107 Давыдько Геннадий Брониславович (мы посмотрели, как проходили выборы в этом округе ) Калиновский № 108 Гайдукевич Олег Сергеевич Уручский № 109 Гордейчик Иван Аркадьевич Партизанский № 110 Думбадзе Тенгиз Шукриевич

Брестская область



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

На том самом брестском участке, где произошел скандал со «вбросом бюллетеней», победу одержал действующий депутат Анатолий Дашко. А в целом для Брестской области список депутатов выглядит так:

Брестский-Западный № 1 Брич Леонид Григорьевич Брестский-Центральный № 2 Васько Марина Викторовна Брестский-Восточный № 3 Дашко Анатолий Михайлович (мы сделали репортаж из этого округа ) Брестский-Пограничный № 4 Зайцев Евгений Станиславович Барановичский-Западный № 5 Хлобукин Игорь Константинович Барановичский-Восточный № 6 Попко Павел Иванович Барановичский сельский № 7 Жолнерчик Людмила Николаевна Беловежский № 8 Стативко Жанна Владимировна Пружанский № 9 Левчук Александр Георгиевич Днепро-Бугский № 10 Бартош Светлана Владимировна Ивацевичский № 11 Голуб Наталья Григорьевна Кобринский № 12 Демидович Василий Николаевич Лунинецкий № 13 Насеня Анатолий Васильевич Пинский городской № 14 Омельянюк Александр Павлович Пинский сельский № 15 Бегеба Валентина Константиновна Столинский № 16 Боболович Александр Сергеевич

Витебская область



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

А это список депутатов от Витебской области. Среди прошедших в парламент оказался председатель горисполкома Витебска Виктор Николайкин и старожил Палаты представителей — нынешний ее спикер Владимир Андрейченко. Он становится депутатом четвертый раз подряд.

Витебский-Горьковский № 17 Николайкин Виктор Павлович (мы сделали репортаж, как выбирали депутата на этом округе ) Витебский-Чкаловский № 18 Автухова Татьяна Анатольевна Витебский-Железнодорожный № 19 Горваль Светлана Александровна Витебский-Октябрьский № 20 Егоров Алексей Владимирович Городокский № 21 Полякова Ирина Михайловна Докшицкий № 22 Андрейченко Владимир Павлович Лепельский № 23 Мартынов Игорь Феликсович Новополоцкий № 24 Карась Денис Николаевич Оршанский городской № 25 Крачек Инна Юрьевна Оршанский-Днепровский № 26 Васюков Виталий Михайлович Полоцкий городской № 27 Одинцова Светлана Владимировна Полоцкий сельский № 28 Шевчук Николай Николаевич Поставский № 29 Сильчёнок Павел Матвеевич Сенненский № 30 Дубов Александр Васильевич

Гомельская область



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Депутатом от 34-го гомельского округа стала главный идеолог области Ирина Довгало, именно она задекларировала самый высокий из кандидатов в городе доход (43,6 тысячи рублей за 2018 год). А так выглядит весь список нородных избранников от Гомельской области:

Гомельский-Юбилейный № 31 Уткин Виталий Юрьевич Гомельский-Сельмашевский № 32 Данченко Александр Михайлович Гомельский-Центральный № 33 Злотников Андрей Анатольевич Гомельский-Советский № 34 Довгало Ирина Викторовна (мы посмотрели, как голосовали в этом округе ) Гомельский-Промышленный № 35 Машкаров Александр Валерьевич Гомельский-Новобелицкий № 36 Креч Ольга Зеноновна Гомельский сельский № 37 Завалей Игорь Владимирович Буда-Кошелевский № 38 Васильков Николай Андреевич Житковичский № 39 Кралевич Ирина Николаевна Жлобинский № 40 Волков Игорь Владимирович Калинковичский № 41 Адаменко Евгений Буниславович Мозырский № 42 Назаренко Валентина Алексеевна Полесский № 43 Писаник Леонид Федорович Речицкий № 44 Стельмашок Сергей Петрович Рогачевский № 45 Кравцов Сергей Владимирович Светлогорский № 46 Тавтын Игорь Павлович Хойникский № 47 Чернявская Жанна Николаевна

Гродненская область



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Меньше всего округов в Гродненской области — 13. Депутатом по Лидскому округу стал замглавы Администрации президента Валерий Мицкевич.

Волковысский № 48 Поконечный Павел Леонидович Гродненский-Занеманский № 49 Луканская Ирина Эдуардовна Гродненский-Октябрьский № 50 Потапова Елена Станиславовна Гродненский-Центральный № 51 Кирьяк Лилия Вацлавовна (смотрите наш репортаж с этого округа ) Гродненский-Ленинский № 52 Долгошей Тамара Сергеевна Гродненский сельский № 53 Аутко Александр Викторович Ивьевский № 54 Маркевич Александр Иванович Лидский № 55 Мицкевич Валерий Вацлавович Неманский № 56 Синяк Владимир Александрович Замковый № 57 Сонгин Александр Генрихович Слонимский № 58 Семеняко Валентин Михайлович Сморгонский № 59 Свилло Виктор Збигневич Щучинский № 60 Михалюк Павел Рышардович

Минская область



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Среди заметных представителей Минской области бывший министр информации Лилия Ананич и первый заместитель министра обороны Олег Белоконев.

Березинский № 61 Лавриненко Игорь Владимирович Борисовский городской № 62 Шипуло Александр Валерьевич Борисовский сельский № 63 Ананич Лилия Станиславовна Жодинский № 64 Стрельченок Валерий Иванович Пуховичский № 65 Белоконев Олег Алексеевич Копыльский № 66 Нижевич Людмила Ивановна Слуцкий № 67 Ражанец Валентина Витальевна Солигорский городской № 68 Струневский Андрей Николаевич Солигорский сельский № 69 Мурина Юлия Григоревна Столбцовский № 70 Мамайко Иван Андреевич Дзержинский № 71 Саракач Александр Иванович Молодечненский городской № 72 Кананович Людмила Николаевна Молодечненский сельский № 73 Семенчук Олег Алексеевич Вилейский № 74 Супранович Ирина Александровна Логойский № 75 Вабищевич Петр Андреевич Сеницкий № 76 Подлужная Людмила Брониславовна Заславский № 77 Курсевич Валентина Вацлавовна

Могилевская область



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Среди избранников от Могилевской области один из самых известных депутатов Палаты представителей нынешнего созыва — историк Игорь Марзалюк.

Бобруйский-Ленинский № 78 Рынейская Ирина Николаевна Бобруйский-Первомайский № 79 Широкая Вера Владимировна Бобруйский сельский № 80 Гацко Владимир Владимирович Быховский № 81 Сыранков Сергей Александрович Горецкий № 82 Колеснева Елена Петровна Кричевский № 83 Азаренко Владимир Николаевич Могилевский-Ленинский № 84 Марзалюк Игорь Александрович (и отсюда у нас есть репортаж ) Могилевский-Центральный № 85 Здорикова Людмила Евгеньевна Могилевский-Октябрьский № 86 Петрашова Ольга Владимировна Могилевский-Промышленный № 87 Масейков Александр Анатольевич Могилевский сельский № 88 Тарасенко Наталья Эдуардовна Осиповичский № 89 Шутова Светлана Александровна Шкловский № 90 Ганчук Андрей Александрович