ЦИК подвел предварительные итоги выборов. Оппозиция в парламент не прошла
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Источник материала:
Tut.by
В ночь на 18 ноября Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов на выборах в парламент. Среди прошедших в Палату представителей 7-го созыва оппозиционеров не оказалось. Напомним, по данным ЦИК, явка составила 77,22% избирателей, выборы признаны состоявшимися во всех округах. опубликовала предварительные итоги голосования Минск
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Больше всего заметных фигур в минском списке. Здесь и председатель «Белой Руси» Геннадий Давыдько, и Мисс Беларусь Мария Василевич, и журналист Тенгиз Думбадзе, дипломаты Валерий Воронецкий (и это его второй срок в парламенте) и Андрей Савиных. Среди депутатов и председатель ЛДПБ Олег Гайдукевич. А в целом список из 20-ти депутатов по Минску выглядит так:
Шабановский № 91
Лагунова Галина Николаевна
Автозаводской № 92
Гранковский Александр Александрович
Васнецовский № 93
Шкроб Марина Александровна
Свислочский № 94
Воронецкий Валерий Иосифович
Купаловский № 95
Сайганова Татьяна Ивановна
Чкаловский № 96
Савиных Андрей Владимирович
Октябрьский № 97
Клишевич Сергей Михайлович
Грушевский № 98
Макарина-Кибак Людмила Эдуардовна
Юго-Западный № 99
Комаровский Игорь Сергеевич
Есенинский № 100
Гайдук Оксана Вячеславовна
Каменногорский № 101
Старовойтова Анна Валентиновна
Западный № 102
Ленчевская Марина Александровна
Пушкинский № 103
Панасюк Василий Васильевич (это председатель Минского горсовета депутатов)
Кальварийский № 104
Василевич Мария Викторовна (смотрите, как
) голосовали в ее округе
Старовиленский № 105
Любецкая Светлана Анатольевна (а за нее
) голосовал президент
Коласовский № 106
Дик Сергей Константинович
Восточный № 107
Давыдько Геннадий Брониславович (мы посмотрели, как
) проходили выборы в этом округе
Калиновский № 108
Гайдукевич Олег Сергеевич
Уручский № 109
Гордейчик Иван Аркадьевич
Партизанский № 110
Думбадзе Тенгиз Шукриевич
Брестская область
Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY
На том самом брестском участке, где произошел скандал со «вбросом бюллетеней», победу одержал действующий депутат Анатолий Дашко. А в целом для Брестской области список депутатов выглядит так:
Брестский-Западный № 1
Брич Леонид Григорьевич
Брестский-Центральный № 2
Васько Марина Викторовна
Брестский-Восточный № 3
Дашко Анатолий Михайлович (мы сделали
) репортаж из этого округа
Брестский-Пограничный № 4
Зайцев Евгений Станиславович
Барановичский-Западный № 5
Хлобукин Игорь Константинович
Барановичский-Восточный № 6
Попко Павел Иванович
Барановичский сельский № 7
Жолнерчик Людмила Николаевна
Беловежский № 8
Стативко Жанна Владимировна
Пружанский № 9
Левчук Александр Георгиевич
Днепро-Бугский № 10
Бартош Светлана Владимировна
Ивацевичский № 11
Голуб Наталья Григорьевна
Кобринский № 12
Демидович Василий Николаевич
Лунинецкий № 13
Насеня Анатолий Васильевич
Пинский городской № 14
Омельянюк Александр Павлович
Пинский сельский № 15
Бегеба Валентина Константиновна
Столинский № 16
Боболович Александр Сергеевич
Витебская область
Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY
А это список депутатов от Витебской области. Среди прошедших в парламент оказался председатель горисполкома
Витебска Виктор Николайкин и старожил Палаты представителей — нынешний ее спикер Владимир Андрейченко. Он становится депутатом четвертый раз подряд.
Витебский-Горьковский № 17
Николайкин Виктор Павлович (мы сделали репортаж, как
) выбирали депутата на этом округе
Витебский-Чкаловский № 18
Автухова Татьяна Анатольевна
Витебский-Железнодорожный № 19
Горваль Светлана Александровна
Витебский-Октябрьский № 20
Егоров Алексей Владимирович
Городокский № 21
Полякова Ирина Михайловна
Докшицкий № 22
Андрейченко Владимир Павлович
Лепельский № 23
Мартынов Игорь Феликсович
Новополоцкий № 24
Карась Денис Николаевич
Оршанский городской № 25
Крачек Инна Юрьевна
Оршанский-Днепровский № 26
Васюков Виталий Михайлович
Полоцкий городской № 27
Одинцова Светлана Владимировна
Полоцкий сельский № 28
Шевчук Николай Николаевич
Поставский № 29
Сильчёнок Павел Матвеевич
Сенненский № 30
Дубов Александр Васильевич
Гомельская область
Фото: Сергей Комков, TUT.BY
Депутатом от 34-го гомельского округа стала главный идеолог области Ирина Довгало, именно она задекларировала самый высокий из кандидатов в городе доход (43,6 тысячи рублей за 2018 год). А так выглядит весь список нородных избранников от Гомельской области:
Гомельский-Юбилейный № 31
Уткин Виталий Юрьевич
Гомельский-Сельмашевский № 32
Данченко Александр Михайлович
Гомельский-Центральный № 33
Злотников Андрей Анатольевич
Гомельский-Советский № 34
Довгало Ирина Викторовна (мы посмотрели,
) как голосовали в этом округе
Гомельский-Промышленный № 35
Машкаров Александр Валерьевич
Гомельский-Новобелицкий № 36
Креч Ольга Зеноновна
Гомельский сельский № 37
Завалей Игорь Владимирович
Буда-Кошелевский № 38
Васильков Николай Андреевич
Житковичский № 39
Кралевич Ирина Николаевна
Жлобинский № 40
Волков Игорь Владимирович
Калинковичский № 41
Адаменко Евгений Буниславович
Мозырский № 42
Назаренко Валентина Алексеевна
Полесский № 43
Писаник Леонид Федорович
Речицкий № 44
Стельмашок Сергей Петрович
Рогачевский № 45
Кравцов Сергей Владимирович
Светлогорский № 46
Тавтын Игорь Павлович
Хойникский № 47
Чернявская Жанна Николаевна
Гродненская область
Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY
Меньше всего округов в Гродненской области — 13. Депутатом по Лидскому округу стал замглавы Администрации президента Валерий Мицкевич.
Волковысский № 48
Поконечный Павел Леонидович
Гродненский-Занеманский № 49
Луканская Ирина Эдуардовна
Гродненский-Октябрьский № 50
Потапова Елена Станиславовна
Гродненский-Центральный № 51
Кирьяк Лилия Вацлавовна (смотрите наш
) репортаж с этого округа
Гродненский-Ленинский № 52
Долгошей Тамара Сергеевна
Гродненский сельский № 53
Аутко Александр Викторович
Ивьевский № 54
Маркевич Александр Иванович
Лидский № 55
Мицкевич Валерий Вацлавович
Неманский № 56
Синяк Владимир Александрович
Замковый № 57
Сонгин Александр Генрихович
Слонимский № 58
Семеняко Валентин Михайлович
Сморгонский № 59
Свилло Виктор Збигневич
Щучинский № 60
Михалюк Павел Рышардович
Минская область
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Среди заметных представителей Минской области бывший министр информации Лилия Ананич и первый заместитель министра обороны Олег Белоконев.
Березинский № 61
Лавриненко Игорь Владимирович
Борисовский городской № 62
Шипуло Александр Валерьевич
Борисовский сельский № 63
Ананич Лилия Станиславовна
Жодинский № 64
Стрельченок Валерий Иванович
Пуховичский № 65
Белоконев Олег Алексеевич
Копыльский № 66
Нижевич Людмила Ивановна
Слуцкий № 67
Ражанец Валентина Витальевна
Солигорский городской № 68
Струневский Андрей Николаевич
Солигорский сельский № 69
Мурина Юлия Григоревна
Столбцовский № 70
Мамайко Иван Андреевич
Дзержинский № 71
Саракач Александр Иванович
Молодечненский городской № 72
Кананович Людмила Николаевна
Молодечненский сельский № 73
Семенчук Олег Алексеевич
Вилейский № 74
Супранович Ирина Александровна
Логойский № 75
Вабищевич Петр Андреевич
Сеницкий № 76
Подлужная Людмила Брониславовна
Заславский № 77
Курсевич Валентина Вацлавовна
Могилевская область
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Среди избранников от Могилевской области один из самых известных депутатов Палаты представителей нынешнего созыва — историк Игорь Марзалюк.
Бобруйский-Ленинский № 78
Рынейская Ирина Николаевна
Бобруйский-Первомайский № 79
Широкая Вера Владимировна
Бобруйский сельский № 80
Гацко Владимир Владимирович
Быховский № 81
Сыранков Сергей Александрович
Горецкий № 82
Колеснева Елена Петровна
Кричевский № 83
Азаренко Владимир Николаевич
Могилевский-Ленинский № 84
Марзалюк Игорь Александрович (и отсюда
) у нас есть репортаж
Могилевский-Центральный № 85
Здорикова Людмила Евгеньевна
Могилевский-Октябрьский № 86
Петрашова Ольга Владимировна
Могилевский-Промышленный № 87
Масейков Александр Анатольевич
Могилевский сельский № 88
Тарасенко Наталья Эдуардовна
Осиповичский № 89
Шутова Светлана Александровна
Шкловский № 90
Ганчук Андрей Александрович
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