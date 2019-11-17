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Ермошина о задержании кандидата в депутаты: Никакой неприкосновенности у него нет

18.11.2019 01:06 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лидия Ермошина считает, что задержание кандидата в депутаты Станислава Шашка было законным, а он в свою очередь незаконно требовал пересчета голосов у избирательной комиссии. Так глава ЦИК прокомментировала инцидент на одном из избирательных участков, откуда кандидата в депутаты и его наблюдателя увезли в РУВД Московского района.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Конечно, никакой неприкосновенности у него [кандидата в депутаты] нет, — ответила Ермошина на вопрос о том, могла ли милиция задерживать кандидата Станислава Шашка. — Более того, его кандидатство уже кончилось, итоги голосования подведены. Но не в этом дело. Понимаете, Шашок требовал, по крайне мере то, что я читала на TUT.BY, повторного пересчета голосов, а участковая избирательная комиссия лишена права производить повторный подсчет голосов. Повторный подсчет даже окружная не может назначить, может назначить Минская городская комиссия. Подается заявление — это то, что ему [Шашку] рассказывал милиционер — и приводятся сведения, но не «Вся общага за меня проголосовала», а именно представляются доказательства того, что, возможно, произошла подмена: был вброс, искажение данных и так далее, и тогда Минская городская комиссия рассматривает вопрос.

По словам главы ЦИК, действия кандидата и его доверенного лица (Петра Маркелова, — Прим.TUT.BY) были незаконны.

— Но ответ милиционера — просто прелесть, мы смеемся весь вечер: «Я что вам, Конституционный суд?». Вот хорошее образование дают у нас теперь в наших учебных заведения, правильно учат, — считает глава ЦИК.

 
 
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Активиста Петра Маркелова и активиста «Молодежного блока», кандидата в депутаты по 99-му Юго-Западному округу Минска, Станислава Шашка задержали на одном из...
 
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