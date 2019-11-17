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Ермошина: В парламент прошли Ананич, Воронецкий, Савиных, Мисс Беларусь Василевич

18.11.2019 00:35 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В парламенте седьмого созыва будет работать экс-министр информации Лилия Ананич, дипломаты Андрей Савиных, Валерий Воронецкий, мисс Беларусь Мария Василевич, глава «Белой Руси» Геннадий Давыдько, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, заявила на пресс-конференции о предварительных итогах выборов депутатов Палаты представителей глава ЦИК Лидия Ермошина.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как наблюдатели видят подсчет голосов на выборах в Беларуси

Помимо уже названных в выборах победили действующие депутаты Валентина Ржанец, Валентина Курсевич, Игорь Марзалюк, Людмила Кананович, Татьяна Сайганова, Анна Старовойтова, глава минской ячейки БРСМ Сергей Клишевич, судья Верховного суда Светлана Любецкая, председатель Минского городского совета депутатов Василий Панасюк, Тенгиз Думбадзе, бывший замглавы Администрации президента Валерий Мицкевич.

— Фигуры остальных надо изучать, — добавила Ермошина.

Первая сессия нового созыва Палаты представителей пройдет 6 декабря. 

Ранее ЦИК объявил, что выборы состоялись во всех 110 округах, явка составила 77,22%.

 
 
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Явка составила 77,22%, что на 3 процентных пункта больше, чем на прошлых парламентских выборах в 2016 году.
 
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