«Монополия и семейные связи». БелАЗ подозревают в ограничении конкуренции в России

Источник материала: Tut.by

«Торговый дом «БелАЗ» угодил в России под поток критики. Главного поставщика белорусских карьерных самосвалов в РФ обвиняют в нарушении принципов конкуренции. TUT.BY попытался разобраться в этой истории.





На неделе российская « Независимая газета » опубликовала материал, в котором подробно расписала, как дилерами ЗАО «ТД «БелАЗ» становятся те, кто тесно связан с учредителями торгового дома. Приведены даже семейные отношения между топ-менеджерами компаний и учредителями. Для остальных даже аттестация, пройденная с участием представителя белорусского госхолдинга «БелАЗ», не становится гарантией сотрудничества, отмечает издание.

На основании данной информации утверждается, что «ТД «БелАЗ» якобы устранил возможность конкуренции между сервисными центрами и дилерами.

Позже данную статью растиражировали другие СМИ и интернет-ресурсы и далеко не на безвозмездной основе .

Россия является ключевым рынком сбыта для БелАЗа. В 2018 году 58,4% общего экспорта продукции жодинского завода приходилось на РФ.

«Торговый дом «БелАЗ» был создан в 2007 году и является генеральным дистрибьютором белорусского гиганта в России. Владельцами контрольной доли в торговом доме являются «БелАЗ-холдинг» и Президентский спортивный клуб, который возглавляет средний сын президента Беларуси Дмитрий Лукашенко.

В состав дилерской сети в России входит 9 официальных дилеров, 10 центров технической поддержки и 33 опорных пункта. Сервисные центры есть в Красноярске, Екатеринбурге, Магадане, Хакасии, Якутии, Белгородской области, на Сахалине. В ближайшие 5 лет планируется построить еще порядка 4−5 сервисных центров, в которых будут собраны все компетенции по ремонту, восстановлению и обслуживанию техники БелАЗ.

— В среднем мы держим около 70% всего рынка РФ и планируем в дальнейшем наращивать данные объемы. Через 5 лет рассчитываем увеличить долю техники БелАЗ на горнодобывающих предприятиях России до 95%, — говорил « Интерфаксу » гендиректор «ТД «БелАЗ» Алексей Лямин.

15 российских олигархов, которые активно покупают БЕЛАЗы

В топ-500 крупнейших компании РФ по версии РБК вошли две компании, в названии которых есть слово «БелАЗ». В прошлом году «Торговый дом БелАЗ» наторговал на 43 млрд российских рублей (661 млн долларов), что на 8% больше, чем годом ранее. На 7% выросла и прибыль ТД «БелАЗ», составившая 1,884 млрд российских рублей.

Выручка компании-дилера «Белаз-24», появившейся на рынке в 2015 году, оказалась на порядок меньше, чем у ТД «БелАЗ» (26 млрд российских рублей), а прибыль в полтора раза больше (2,717 млрд российских рублей).

— «Торговый дом «БелАЗ» создан для централизации поставок карьерной техники и запасных частей к ней на территории России. Компания создает свою сервисную сеть и даже пытается управлять парком самосвалов. Таким образом БелАЗ, объединив все потоки в одном центре, хочет получить на российском рынке максимальную прибыль, — пояснил TUT.BY источник, знакомый с реализацией жодинской техники. — Естественно это вызывает недовольство у некоторых российских игроков. Намеки на какие-то странные операции не выдерживают критики, потому что, полагаю, такая модель поведения одобрена компетентными органами Беларуси. Случайных людей [в «ТД БелАЗ"] нет.





Известно, что БелАЗ ведет в России активную борьбу с контрафактными запчастями. Так на сайте заводе есть список из более 280 фирм (большинство из них российские), которые производят и реализуют неоригинальные запчасти либо незаконно используют товарный знак «БЕЛАЗ». Потребителями техники жодинского завода не рекомендуется с ними сотрудничать. Плюс к этому на фирмы из «черного списка» подают иски в суд.

На БелАЗе отказались от комментариев. В офисе «ТД БелАЗ» не отвечали на звонки.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России отметили, что уже делали предписание БелАЗу. «Сейчас появляются новые сигналы. Мы следим за этой историей», — сказал TUT.BY замглавы ФАС Андрей Цыганов в кулуарах минского форума по развитию конкуренции в Беларуси.

В 2012 году ФАС уличила БелАЗ в ограничении конкуренции на территории России. Крупнейший производитель карьерной техники осуществлял координацию деятельности своих российских дилеров по территориальному принципу.

— Практика организации продаж ОАО «БелАЗ», при которой дилерам запрещается поставлять продукцию и участвовать в торгах за пределами подведомственной территории, устранила возможность конкуренции между ними, что, в свою очередь, также ограничивает потребителей в свободном выборе поставщиков закупаемой продукции ОАО «БелАЗ», — отмечал заместитель начальника Управления контроля промышленности и оборонного комплекса Андрей Грешнев.