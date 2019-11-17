|
«Монополия и семейные связи». БелАЗ подозревают в ограничении конкуренции в России
18.11.2019 06:29 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Торговый дом «БелАЗ» угодил в России под поток критики. Главного поставщика белорусских карьерных самосвалов в РФ обвиняют в нарушении принципов конкуренции. TUT.BY попытался разобраться в этой истории.
На неделе российская «
На основании данной информации утверждается, что «ТД «БелАЗ» якобы устранил возможность конкуренции между сервисными центрами и дилерами.
Позже данную статью растиражировали другие СМИ и интернет-ресурсы и далеко
Россия является ключевым рынком сбыта для БелАЗа. В 2018 году 58,4% общего экспорта продукции жодинского завода приходилось на РФ.
«Торговый дом «БелАЗ» был создан в 2007 году и является генеральным дистрибьютором белорусского гиганта в России. Владельцами контрольной доли в торговом доме являются «БелАЗ-холдинг» и Президентский спортивный клуб, который возглавляет средний сын президента Беларуси Дмитрий Лукашенко.
В состав дилерской сети в России входит 9 официальных дилеров, 10 центров технической поддержки и 33 опорных пункта. Сервисные центры есть в Красноярске, Екатеринбурге, Магадане, Хакасии, Якутии, Белгородской области, на Сахалине. В ближайшие 5 лет планируется построить еще порядка 4−5 сервисных центров, в которых будут собраны все компетенции по ремонту, восстановлению и обслуживанию техники БелАЗ.
— В среднем мы держим около 70% всего рынка РФ и планируем в дальнейшем наращивать данные объемы. Через 5 лет рассчитываем увеличить долю техники БелАЗ на горнодобывающих предприятиях России до 95%, — говорил «
В топ-500 крупнейших компании РФ по версии РБК
Выручка компании-дилера «Белаз-24», появившейся на рынке в 2015 году, оказалась на порядок меньше, чем у ТД «БелАЗ» (26 млрд российских рублей), а прибыль в полтора раза больше (2,717 млрд российских рублей).
— «Торговый дом «БелАЗ» создан для централизации поставок карьерной техники и запасных частей к ней на территории России. Компания создает свою сервисную сеть и даже пытается управлять парком самосвалов. Таким образом БелАЗ, объединив все потоки в одном центре, хочет получить на российском рынке максимальную прибыль, — пояснил TUT.BY источник, знакомый с реализацией жодинской техники. — Естественно это вызывает недовольство у некоторых российских игроков. Намеки на какие-то странные операции не выдерживают критики, потому что, полагаю, такая модель поведения одобрена компетентными органами Беларуси. Случайных людей [в «ТД БелАЗ"] нет.
Известно, что БелАЗ ведет в России
На БелАЗе отказались от комментариев. В офисе «ТД БелАЗ» не отвечали на звонки.
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России отметили, что уже делали предписание БелАЗу. «Сейчас появляются новые сигналы. Мы следим за этой историей», — сказал TUT.BY замглавы ФАС Андрей Цыганов в кулуарах минского форума по развитию конкуренции в Беларуси.
В 2012 году ФАС уличила БелАЗ в ограничении конкуренции на территории России. Крупнейший производитель карьерной техники осуществлял координацию деятельности своих российских дилеров по территориальному принципу.
— Практика организации продаж ОАО «БелАЗ», при которой дилерам запрещается поставлять продукцию и участвовать в торгах за пределами подведомственной территории, устранила возможность конкуренции между ними, что, в свою очередь, также ограничивает потребителей в свободном выборе поставщиков закупаемой продукции ОАО «БелАЗ», —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Торговый дом «БелАЗ» угодил в России под поток критики. Главного поставщика белорусских карьерных самосвалов в РФ обвиняют в нарушении принципов конкуренции....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)