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«Представьте себе «цепочку из 8 сделок». В Минске одновременно продали и купили 5 квартир
18.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Благодаря слаженной работе сразу нескольких агентств недвижимости в Минске состоялась сделка по продаже и покупке квартир, которая включала в себя 8 шагов и пять семей. Успех всей «операции» зависел буквально от каждого участника сделки, и поэтому риэлтеры до последнего не были уверены в успешном исходе. О проделанной работе рассказала директор АН «Уласны Дах» Людмила Лепарская.
"Если бы не партнерские продажи, в итоге все бы получили ноль"
О том, что в Минске заработала система партнерских продаж,
— Изначально многие директора агентств недвижимости понимали, что партнерские продажи — это выгодная взаимовыручка, которая несет в себе достаточно много преимуществ. Те, кто сомневался в данной системе, почему-то всегда делили прибыль от сделки на два. Но они не учитывали, что если бы не партнерские продажи, в итоге все бы получили ноль, — рассказала Людмила Лепарская.
Во время работы над партнерской сделкой риэлтеры знакомятся между собой, делятся полезными контактами и налаживают профессиональное общение. Это, по словам руководителя агентства недвижимости, не менее важно, чем получение прибыли.
— Особенно сложно подстроиться крупным агентствам недвижимости, которые работают на рынке уже много лет. У их сотрудников часто есть четкая установка: «Я продам все квартиры сам, без чьей-либо помощи». Но это ложный путь, потому что время идет, и очень быстро меняются правила игры на рынке. Если я заключаю договор с продавцом, то для меня важно, чтобы квартира была продана, а не то, сколько заработает агентство, — объяснила Людмила Лепарская. — Потому что в первую очередь речь идет о доверии ко мне, репутации моей фирмы. Если оно оправдано — будет больше рекомендаций, а значит, и больше сделок.
— У нас была совместная работа с АН «Мольнар», когда в связке мы работали с продажей двухкомнатной квартиры и покупкой трехкомнатной. Проблема состояла в том, что мы продавали квартиру на последнем, пятом, этаже в доме. И, несмотря на то, что просмотров было очень много, покупателей на нее долгое время не было. Когда к нам обратился риэлтер АН «Мольнар», мы показали квартиру и ему в том числе. И их клиенту квартира понравилась.
Что интересно, когда мы стали закрывать нашу «цепочку», то именно в «Мольнаре» мы нашли квартиру для своего клиента и в итоге заключили договор по партнерским продажам.
"Представьте "цепочку" покупки-продажи из 5 семей: у кого-то заболел ребенок, а где-то муж с женой поругались"
Недавно состоялась сделка, которая включала в себя 5 семей по покупке-продаже квартир. Специалисты рынка могут понять, насколько сложно организовать сделки с большим количеством участников. Но основные трудности, по словам Людмилы, были связаны не столько с организацией процесса, сколько с его проведением.
— Представьте «цепочку», в которой участвует пять семей. У кого-то заболел ребенок, где-то муж и жена поругались, кто-то решил переехать в другой город — мы каждую минуту находились как на пороховой бочке. В последнюю секунду стало ясно, что сделка может сорваться, т.к. один из покупателей забыл дома паспорт. Но риэлтер АН «Мольнар», с которым мы работали в сцепке, смогла за 10 минут решить такой сложнейший вопрос.
Однако работа зависела не только от специалистов рынка недвижимости. Сделка в итоге состоялась в том числе и за счет того, что клиенты доверяли риэлтерам, были расслаблены. Процесс прошел как по «нотам», несмотря на то, что наши клиенты, как правило, очень требовательны. И сегодня я понимаю, что все квартиры были проданы по очень хорошим ценам.
Начинала работать по этой цепочке из 5 квартир я в апреле, а сделка в итоге состоялась только в октябре. Мы полгода трудились над успешной реализацией проекта, и это еще раз подчеркивает важность риэлтерской работы. Кстати, здесь же встает вопрос и о соразмерной оплате риэлтерских услуг, но это уже другая тема.
Для того чтобы более наглядно объяснить, какие именно квартиры кому продавались, мы подготовили схему сделки.
"Смысл партнерских продаж в том, что мы работаем на карму"
Людмила Лепарская рассказала, что в октябре это уже четвертая сделка, осуществленная с помощью партнерских продаж.
— Смысл партнерских продаж именно в том, что мы работаем на «карму». Сегодня мы помогли другому агентству недвижимости найти квартиру для их клиента, а завтра они приведут к нам покупателя. И за такими сделками будущее, несмотря на то, что это чисто добровольное дело.
Сейчас в системе партнерских продаж участвует уже 20 агентств недвижимости, а когда нас будет 40 (а нас будет 40), мы «захватим» большую часть рынка. При этом агентства объединились только по одной причине: они хотят повысить уровень услуг для нашего потребителя.
Важно учитывать, что покупатель сегодня не хочет купить квартиру дешевле, людям нужен качественный объект по приемлемой цене. Это принципиально важный момент, на котором и базируются партнерские продажи.
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Благодаря слаженной работе сразу нескольких агентств недвижимости в Минске состоялась сделка по продаже и покупке квартир, которая включала в себя 8 шагов и пять...
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