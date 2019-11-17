«Представьте себе «цепочку из 8 сделок». В Минске одновременно продали и купили 5 квартир

Источник материала: realt.by

Благодаря слаженной работе сразу нескольких агентств недвижимости в Минске состоялась сделка по продаже и покупке квартир, которая включала в себя 8 шагов и пять семей. Успех всей «операции» зависел буквально от каждого участника сделки, и поэтому риэлтеры до последнего не были уверены в успешном исходе. О проделанной работе рассказала директор АН «Уласны Дах» Людмила Лепарская.

"Если бы не партнерские продажи, в итоге все бы получили ноль"

О том, что в Минске заработала система партнерских продаж, стало известно около года назад. Но говорить о партнерских продажах в риэлтерской среде начали раньше — в феврале 2018 года. Суть этой системы в том, что есть определенные правила, регулирующие взаимоотношения между агентствами, когда одно из них представляет и защищает интересы продавца, а второе — покупателя.

— Изначально многие директора агентств недвижимости понимали, что партнерские продажи — это выгодная взаимовыручка, которая несет в себе достаточно много преимуществ. Те, кто сомневался в данной системе, почему-то всегда делили прибыль от сделки на два. Но они не учитывали, что если бы не партнерские продажи, в итоге все бы получили ноль, — рассказала Людмила Лепарская.

Во время работы над партнерской сделкой риэлтеры знакомятся между собой, делятся полезными контактами и налаживают профессиональное общение. Это, по словам руководителя агентства недвижимости, не менее важно, чем получение прибыли.

— Особенно сложно подстроиться крупным агентствам недвижимости, которые работают на рынке уже много лет. У их сотрудников часто есть четкая установка: «Я продам все квартиры сам, без чьей-либо помощи». Но это ложный путь, потому что время идет, и очень быстро меняются правила игры на рынке. Если я заключаю договор с продавцом, то для меня важно, чтобы квартира была продана, а не то, сколько заработает агентство, — объяснила Людмила Лепарская. — Потому что в первую очередь речь идет о доверии ко мне, репутации моей фирмы. Если оно оправдано — будет больше рекомендаций, а значит, и больше сделок.