Ермошина: Действующих депутатов избрано 30 человек. Это то, о чем говорил глава государства

Источник материала: Tut.by

В парламент седьмого созыва избраны 21 член партий. Это на 5 человек больше, чем в 2016 году. Об этом Лидия Ермошина рассказала на пресс-конференции по подведению предварительных итогов выборов в парламент.

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Из тех, кто попал в парламент, один человек представляет Белорусскую аграрную партию, два — Белорусскую патриотическую партию, 11 — Компартию, один — ЛДП, 6 — Республиканскую партию труда и справедливости.

Из избранных депутатов 44 женщины и это, по словам Ермошиной, говорит о том, что «мы двигаемся к европейскому гендерному требованию». Граждан в возрасте до 30 лет избрано двое. Депутатов Палаты представителей действующего созыва избрано 30 человек, или 27,3%.

— Это то, о чем говорил глава государства, что желательно, если треть парламента будет переходить в новый созыв, — сказала Ермошина.

Напомним, в сентябре Александр Лукашенко заявил, что около 30−35% нынешнего состава Палаты представителей снова должны побороться за депутатский мандат. Это, подчеркнул он, поможет сохранить преемственность в белорусском парламенте.