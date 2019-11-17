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Курсы валют
18.11.2019 10:50 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTДоллар на последних торгах Белорусской валютно-фондовой биржи подешевел, евро и российский рубль подорожали. В итоге на сегодня установлены такие официальные курсы. Доллар США 2,0458. Евро 2,2613. Курс российского рубля также 3,2083 за 100 российских по Нацбанку сегодня.
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Доллар на последних торгах Белорусской валютно-фондовой биржи подешевел, евро и российский рубль подорожали. В итоге на сегодня установлены такие официальные...
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