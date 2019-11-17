Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 11-18 ноября 2019 года

В трёх районах города по итогам недели было зафиксировано снижение цен, которое, впрочем, не превышало 0,2%. В остальных районах цены на квартиры выросли, максимальные темпы были зафиксированы в Партизанском районе столицы (+1,1%).

Центральный район лидирует по темпам роста цен за последний месяц, несмотря на то, что последние две недели динамика была негативной.

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом: