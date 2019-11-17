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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 11-18 ноября 2019 года

18.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Индекс цен на квартиры в Минске на протяжении трех недель поднимался на 0,4%, но тенденция не получила продолжения. За последние 7 дней индекс не изменился и составляет и 1386 $/м2.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 11-18 ноября 2019 года

За последний месяц рынок новостроек пополнился рядом новых объектов, что привело к остановке роста среднего уровня цен и даже небольшой коррекции. Средняя цена квартир на первичном рынке жилья опустилась за неделю на 0,3% и составила 1312 $/м2.

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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 11-18 ноября 2019 года

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 11-18 ноября 2019 года

Предложение квартир увеличилось после двух недель сокращения и достигло самого высокого уровня за последние 1,5 месяца. Количество выставленных на продажу квартир выросло на 1,7%, а наиболее популярных у покупателей 1-комнатных квартир стало больше на 3,6%. Также ощутимо пополнился сегмент 3-комнатных квартир (+2,6%). 

Структура предложения по типам квартир выглядит на 18 ноября следующим образом: 


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 11-18 ноября 2019 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 11-18 ноября 2019 года

Средний уровень цен предложения 1-комнатных квартир вплотную подобрался к круглой отметке в 1500 $/м2., но преодолеть её так и не смог. По итогам недели «однушки» подешевели на 0,1%, 3-и 4-комнатные квартиры на 0,2-0,3%. Единственным типом квартир с положительной ценовой динамикой стали 2-комнатные (+0,3%).

Изменение цен в районах Минска на 18 ноября выглядит следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 11-18 ноября 2019 года

В трёх районах города по итогам недели было зафиксировано снижение цен, которое, впрочем, не превышало 0,2%. В остальных районах цены на квартиры выросли, максимальные темпы были зафиксированы в Партизанском районе столицы (+1,1%).

Центральный район лидирует по темпам роста цен за последний месяц, несмотря на то, что последние две недели динамика была негативной.

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 11-18 ноября 2019 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 11-18 ноября 2019 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 803 $/м2 (+0,3%), Витебск – 614 $/м2 (+0,6%), Гомель – 616 $/м2 (+0,1%), Гродно – 728 $/м2 (-0,4%), Могилев – 634 $/м2 (+0,2%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю выросла на 2% и составляет 2765 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю опустилась на 0,1% и составляет 1718 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте снизилась на 1,2% и составляет 1089 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, c 11 по 18 ноября 2019 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
 
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