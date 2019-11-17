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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минская область и провинция Гуандун подписали дорожную карту сотрудничества Новый уровень доверия и дружбы. Минская область и провинция Гуандун подписали дорожную карту сотрудничества. Первые контакты с китайскими партнерами уже...

Новый уровень доверия и дружбы. Минская область и провинция Гуандун подписали дорожную карту сотрудничества. Первые контакты с китайскими партнерами уже налажены. За этот год в четыре раза вырос экспорт молочной продукции слуцкого комбината. Договорились и о поставках говядины, мяса птицы. Расширить взаимное сотрудничество можно и в сфере высокотехнологичных проектов, привлекая новых резидентов в Китайско-белорусский индустриальный парк. Тем более что в этом году "Великий камень" стал лучшим региональным проектом инициативы "Один пояс и один путь".