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Минская область и провинция Гуандун подписали дорожную карту сотрудничества

18.11.2019 11:10 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Новый уровень доверия и дружбы. Минская область и провинция Гуандун подписали дорожную карту сотрудничества. Первые контакты с китайскими партнерами уже налажены. За этот год в четыре раза вырос экспорт молочной продукции слуцкого комбината. Договорились и о поставках говядины, мяса птицы. Расширить взаимное сотрудничество можно и в сфере высокотехнологичных проектов, привлекая новых резидентов в Китайско-белорусский индустриальный парк. Тем более что в этом году "Великий камень" стал лучшим региональным проектом инициативы "Один пояс и один путь".
 
 
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Новый уровень доверия и дружбы. Минская область и провинция Гуандун подписали дорожную карту сотрудничества. Первые контакты с китайскими партнерами уже...
 
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