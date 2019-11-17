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Минская область и провинция Гуандун подписали дорожную карту сотрудничества
18.11.2019 11:10 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTНовый уровень доверия и дружбы. Минская область и провинция Гуандун подписали дорожную карту сотрудничества. Первые контакты с китайскими партнерами уже налажены. За этот год в четыре раза вырос экспорт молочной продукции слуцкого комбината. Договорились и о поставках говядины, мяса птицы. Расширить взаимное сотрудничество можно и в сфере высокотехнологичных проектов, привлекая новых резидентов в Китайско-белорусский индустриальный парк. Тем более что в этом году "Великий камень" стал лучшим региональным проектом инициативы "Один пояс и один путь".
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Новый уровень доверия и дружбы. Минская область и провинция Гуандун подписали дорожную карту сотрудничества. Первые контакты с китайскими партнерами уже...
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